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宜蘭潮背包 原來是當垃圾的布旗變的

2019-10-24 14:04聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

原來垃圾不只變黃金，也可以變成潮背包。

宜蘭是活動大縣，活動期間，常見路上掛了廣告旗幟，活動過後，宜蘭縣環保局不願意它們變成垃圾，創意措施，回收集中，洗乾淨後，委託有裁縫專業的社區居民加工，變成一個個宜蘭潮背包。

其中，今年綠色博覽會中回收的布旗沒有進垃圾場或焚化爐，就是這樣變成了有設計感的潮背包，今天亮相，實用又好看。

「如果受肯定，我們會推廣！」環保局表示，回收布旗經由社區居民巧手與專業，裁製變身，成為潮背包，具體說明任何物品都有再利用的機會，是很好的循環。

第一批的宜蘭潮背包共300個，將當成宜蘭綠色影展的開幕禮，未來希望透過布旗改造與加值，能成為特色紀念品。

宜蘭縣環保局回收活動過後布旗，委託有裁縫專業的社區居民加工，變成宜蘭潮背包，今天...
宜蘭縣環保局回收活動過後布旗，委託有裁縫專業的社區居民加工，變成宜蘭潮背包，今天亮相。圖／宜蘭縣環保局提供
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