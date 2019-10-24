花蓮鳳林第二輛幸福巴士上路 每天4班往返
2019-10-24 14:03
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
花蓮縣鳳林鎮是有名的「慢活長壽鎮」，65歲以上占全鎮總人口數4分之1，鳳林鎮公所在2017年向公路總局申請幸福巴士後，目前已載送超過6千人次，大獲好評。今天第2輛幸福巴士正式上路，分為東西線，行駛長橋、鳳信等部落，車資全免，讓長者不用煩惱交通問題。
鳳林鎮2年前已有1輛9人座小型幸福巴士，今上路的第2輛巴士是15人座的中巴，獲公路總局補助265萬元，並設有輪椅專用升降設施，主要行駛往返鳳林鎮公所與森榮、長橋、鳳信等部落。
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鳳林鎮公所表示，幸福巴士上午會有固定班次，分東、西兩線各2班，東線上午7時開始載客到鎮上，配合機關、診所開業時間；西線上午8時到鳳信等部落，送長輩們到健康站共餐。下午則採預約方式，須在3天前預約，並採集中式載送，即使只有1人也會發車，站牌上還會留司機電話，方便民眾聯繫。
鳳林鎮長蕭文龍說，通常1趟計程車車資要250元，回程也250元，很多長輩節省不敢叫車，身體健康都比較差，感謝公路總局提供幸福巴士，解決交通問題。搭上第一班幸福巴士阿嬤開心地說，出門的時候可以搭免費專車很方便，免受走路之苦。
公路總局副局長黃運貴指出，鳳林是推動幸福巴士最成功的例子，當地民眾也很肯定，希望能永續經營，也會幫助其他地方擁有有溫度的幸福巴士。
花蓮監理站副站長林茂松說，目前花蓮縣秀林鄉也正積極爭取幸福巴士，相關文件還在核定中，初步規畫北區和平社區為主、南區則以崇光社區至慈濟醫院路線，最快年底應該會有結果，其他鄉鎮也會協助積極申請。
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