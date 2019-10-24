基隆校園首座特色遊戲場啟用 復古溜滑梯、划草場玩瘋

2019-10-24 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市校園首座特色兒童遊戲場設在建德幼兒園，市府花390萬元整建，今天上午啟用，小朋友都玩得不亦樂乎，尤其溜滑梯、滑草場很受歡迎，直呼「好好玩」。市長林右昌說，其他校園將逐步推動設置特色兒童遊戲場。

林右昌牽著小朋友一起走梅花樁、平衡木，小朋友從270公分高的風車溜滑梯溜下，體驗感官刺激直呼好好玩，拉著市長還要再玩。林右昌和小朋友一起從水泥溜滑梯滑下，小朋友衝得比市長快，笑得好開心。

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林右昌表示，這處是幼兒園是基隆第一座特色兒童遊戲場，可看到小朋友都玩得非常興奮開心，考量以大肌肉及小肌肉的發展，及體適能的需要來設計，非常多元‘多樣，小朋友可以做很多樣的不同嘗試。

林右昌說，這次兒童遊戲場的整改建總預算390萬元，他覺得非常值得，完成後受到家長好評，接下來會在各學校來推動特色共融式的遊戲場，因為很多家長都在詢問，其他學校也能不能有這種特色兒童遊戲場，他會一個一個來推動設置，慢慢更新學校內的遊戲場，逐步設置。接下來，中正公園是更大型的兒童遊戲場，也即將動工，值得大家來期待。

教育處代理處長陳淑貞指出，此遊戲場跳脫以往校園單一無變化的遊具遊戲場，讓有限的空間發揮到最大效用，提供幼兒自由選擇、多樣化路徑，增進學齡前幼兒階段的創造力。

她說，基隆氣候多雨，在遊戲設施材質的選擇上，強調耐候與耐用性材質，木材採用太平洋鐵木，遊戲鋪面使用天然礫石，在色調上則注重和諧感的大地色，以安全、多元、挑戰及探索為目標，規畫校園戶外遊戲設施，希望能提供幼兒最自然、安全又具探索、挑戰的遊戲環境。

特色遊戲場，最夯的復古溜滑梯、風車溜滑梯、懷舊爬竿、梅花樁、平衡木、滑草坡，還有小農場以及鬆散材料DIY區，依照幼兒年齡的動作能力而設計，分為伸、彎、蹲、走、跑、踏、滑；在空間規畫，上下層的設計，有變化性的攀爬網架，讓幼兒在遊戲中探索挑戰自我，滿足學童身體發展需求。