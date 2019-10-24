親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

世界大賽G2／國民灌12分打爆太空人 破韋蘭德取2連勝

美學者預測 蔡英文可能勝選的主要原因有兩個

10天30場！宜蘭國際綠色影展後天開幕 免費免索票

2019-10-24 12:33聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

2019宜蘭國際綠色影展後天（10月26日）起到11月4日舉行10天、共30場次，集結台灣及世界各國精彩影片共16部影片，其中多達9部作品為台灣首映，放映地點在羅東文化工場棚架廣場、羅東統一戲院、宜蘭新月豪華影城及宜蘭新月廣場，每場次皆免費、免索票入場。

宜蘭縣政府今天介紹影展主題、片單及自拍環保影像徵件，準備再生環保惜食袋當限量開幕禮，共有300份，26日(星期六)影展開幕當晚6點30分起開始發送；同時，以電視劇《我們與惡的距離》走紅的林予晞，擔任影展代言人，將在開幕日晚間7點到羅東文化工場棚架廣場與民眾一同欣賞開幕片《古巴食物故事》。

宜蘭縣政府表示，2019年宜蘭國際綠色影展主題是「你的食物不是你的食物」，從地球餐桌出發，帶領觀眾思考食物被端上餐桌前的一段路，台灣以「美食」聞名，宜蘭更是台灣美食的出產地之一，希望藉由影展的主題單元，反思食物的生產來源及生產方式，甚至上桌時所使用的餐具，每一個小細節都與地球的存亡息息相關。

影展集結台灣及世界各國精彩影片共16部影片，其中多達9部作品為台灣首映，有《古巴食物故事》 、《龍蝦戰爭》、《巧克力：一段融化你心的故事》、《當風暴遠離》、《吞食復活節島》、《歡迎來到所多瑪》、《大河與高牆》、《尖峰時刻》、《雪國的孩子》。

影展開幕當天舉辦延伸活動，將在羅東文化工場舉辦親子市集、古巴餐車、以古巴為主題的講座與DJ表演，晚上放映開幕片《古巴食物故事》，分享環保文化觀念以及食物。

宜蘭國際綠色影展策畫有五大單元，分別為「綠色主題：你的食物不是你的食物」、「亞洲視角」、「國際問題」、「小綠芽樂園」及「焦點導演：黃信堯」，除30場室內、外放映場次，影展結束後，加碼舉辦10場「移動電影院」、10場「宜蘭國際綠色影展歷屆公播片特映會」，在宜蘭縣10個鄉鎮巡迴展映。

影展同時舉辦「你的食物不是你的食物」環保影像計畫，徵件至10月31止，邀請民眾以手機拍攝生活中的綠色習慣，就可以參與抽獎，最大獎品有iPhone 11與大同電鍋。

2019宜蘭國際綠色影展後天（10月26日）起到11月4日舉行10天、共30場次...
2019宜蘭國際綠色影展後天（10月26日）起到11月4日舉行10天、共30場次，放映國內外16部影片，300份再生環保惜食袋當限量開幕禮。圖／宜蘭縣政府提供
分享

羅東林予晞

相關新聞

兒童故事館待修宛如廢墟 台東縣府：積極爭取經費

2019-10-24 12:56

饒慶鈴要讓「消防成為台東醫療的延伸」

2019-10-24 10:35

基隆首處樹葬區 北北基全免費

2019-10-23 23:53

退休牧師做手工藝 只送有緣人

2019-10-23 23:49

花蓮三號橋、國福大橋震損 修復通車

2019-10-23 23:31

烏克麗麗牽起萬里情 大溪地和花蓮北濱國小音樂交流

2019-10-23 23:22

未爆彈成「現撈仔」 呂國華批政府草菅人命

2019-10-23 23:19

影／足球小將大跳毛利戰舞俏皮吸睛 為了公益豁出去

2019-10-23 22:30

影／埋「時空膠囊」、種2000棵原生種樹苗 相約10年後

2019-10-23 16:18

花蓮東昌公墓閒置30多年 國發會承諾全額補助

2019-10-23 15:29

影／在地青年拍基隆影片獲獎 林右昌頒小鎮觀光大使勳章

2019-10-23 14:48

0206震損 花蓮市三號橋修復今通車

2019-10-23 12:43

基隆好物一次滿足 假日來文化中心喝下午茶看郵輪

2019-10-23 12:07

基隆樹葬區揭幕 不造墓、立碑、留記號 北北基全免費

2019-10-23 11:32

台東南田魚塭養殖場公共造產用地無人投標

2019-10-23 11:30

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

新鶯堤外便道8.4億太龐大 蘇貞昌霸氣：這錢我替新北出

2019-10-23 13:29

新北環狀線10月25日初勘 侯友宜：通車有優惠

2019-10-23 15:52

影／7比0解聘總幹事 通霄農會惹風暴

2019-10-23 14:05

不是虧損？ 中寮龍鳳瀑布空中步道封園真正原因曝光

2019-10-23 14:09

看過來！抓蟲賺外快 彰縣荔枝椿象成蟲每公斤1千元收購

2019-10-24 07:25

炸美的！屏東這座教堂 信仰與文化交織極致美

2019-10-23 15:11

離岸風電開發商對彰化釋善意 贊助3億多元營養午餐費

2019-10-23 16:28

台中人注意！旱溪西路豐原至潭子封閉 替代路線看這裡

2019-10-24 11:30

桃園第二行政園區選址未定 市府秘書處長：無政治考量

2019-10-23 14:05

不怕景觀吊橋退燒 南投縣還有2座將啟用

2019-10-23 18:03

不滿市區有鐵皮違建 柯文哲再批阿扁「違建特赦令」

2019-10-23 19:42

新北市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 韓粉涉行政中立恐沒收2萬

2019-10-23 17:17

桃園機捷票價 侯友宜：盼再降10元

2019-10-23 14:53

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14

「忘憂谷」公廁不開放被貼「僅供觀賞」 中市議員要求解決

2019-10-23 15:13

圓環轉彎要打方向燈？ 民眾霧煞煞

2019-10-23 23:59

中一中停車場爭議 前交通局長王義川喊不知情挨批卸責

2019-10-23 18:02

鶯歌近桃園拚建設 侯友宜：與鄭文燦有默契

2019-10-23 16:16

竹市議會歷屆議員回娘家 老議員憶當年

2019-10-23 17:18

稻草藝術結合音樂 來田中過文藝周六

2019-10-23 17:55

捷運優惠搞不定 侯友宜：盼中央設軌道局統一處理

2019-10-23 15:17

汐止火車站環境亂 地方批台鐵拖延又卸責

2019-10-23 19:26

北北基桃異地還書不成 侯友宜：北市較麻煩

2019-10-23 14:45

柯文哲嗆質詢超越三權分立的界線 議員酸：沒搞清楚問題

2019-10-23 16:32

新丁粄客家傳統文化再現 打造獅潭新店山村慶典

2019-10-24 07:59

台南又有學校疑似集體食物中毒 三分之一學生請假未上學

2019-10-23 17:35

揭神秘面紗 台南水道博物館擁台南最大百年羅漢松

2019-10-23 14:11

逛傳統市場也能很舒適 社頭攤販市場6攤奪評選一星

2019-10-24 07:22

88嬤照顧8歲曾孫 彰化西南角故事多6世代合作記錄成書

2019-10-23 22:46

台西鄉間道路30年未修破損 張麗善：籌措1200萬改善

2019-10-23 13:19

借市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 新北市認不違反行政中立

2019-10-23 20:36

玩沙新去處 新店陽光公園多了向日葵造型沙坑

2019-10-24 07:18

竹市頂竹圍公園新增鞦韆轉盤碎石坑 共融安全老少同樂

2019-10-23 16:21

鄰長一當70年 他說：我是里長的分身

2019-10-23 17:55

「駁二嬉啤派對」周末登場 搞怪扮裝萬聖乾杯

2019-10-23 14:09

歷時近一年...桃市第二行政園區選址仍未定

2019-10-23 23:21

嘉惠大新營 衛福部新營醫院與嘉義長庚建教簽約

2019-10-23 15:09

浪漫台三線藝術季 桃園三坑老街開跑

2019-10-23 17:24

水道博物館百年羅漢松…台南最大 價值上億日圓

2019-10-23 23:13

全國石虎路殺最多道路苗栗140縣道 改善工程2.2億

2019-10-23 22:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top