10天30場！宜蘭國際綠色影展後天開幕 免費免索票

2019-10-24 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



2019宜蘭國際綠色影展後天（10月26日）起到11月4日舉行10天、共30場次，集結台灣及世界各國精彩影片共16部影片，其中多達9部作品為台灣首映，放映地點在羅東文化工場棚架廣場、羅東統一戲院、宜蘭新月豪華影城及宜蘭新月廣場，每場次皆免費、免索票入場。

宜蘭縣政府今天介紹影展主題、片單及自拍環保影像徵件，準備再生環保惜食袋當限量開幕禮，共有300份，26日(星期六)影展開幕當晚6點30分起開始發送；同時，以電視劇《我們與惡的距離》走紅的林予晞，擔任影展代言人，將在開幕日晚間7點到羅東文化工場棚架廣場與民眾一同欣賞開幕片《古巴食物故事》。

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宜蘭縣政府表示，2019年宜蘭國際綠色影展主題是「你的食物不是你的食物」，從地球餐桌出發，帶領觀眾思考食物被端上餐桌前的一段路，台灣以「美食」聞名，宜蘭更是台灣美食的出產地之一，希望藉由影展的主題單元，反思食物的生產來源及生產方式，甚至上桌時所使用的餐具，每一個小細節都與地球的存亡息息相關。

影展集結台灣及世界各國精彩影片共16部影片，其中多達9部作品為台灣首映，有《古巴食物故事》 、《龍蝦戰爭》、《巧克力：一段融化你心的故事》、《當風暴遠離》、《吞食復活節島》、《歡迎來到所多瑪》、《大河與高牆》、《尖峰時刻》、《雪國的孩子》。

影展開幕當天舉辦延伸活動，將在羅東文化工場舉辦親子市集、古巴餐車、以古巴為主題的講座與DJ表演，晚上放映開幕片《古巴食物故事》，分享環保文化觀念以及食物。

宜蘭國際綠色影展策畫有五大單元，分別為「綠色主題：你的食物不是你的食物」、「亞洲視角」、「國際問題」、「小綠芽樂園」及「焦點導演：黃信堯」，除30場室內、外放映場次，影展結束後，加碼舉辦10場「移動電影院」、10場「宜蘭國際綠色影展歷屆公播片特映會」，在宜蘭縣10個鄉鎮巡迴展映。