兒童故事館待修宛如廢墟 台東縣府：積極爭取經費
2019-10-24 12:56中央社 台東縣24日電
台東小朋友的夢幻世界「兒童故事館」，因尼伯特颱風重創關閉，至今未修復，宛如廢墟，民眾直嘆好可惜。台東縣政府表示，目前正積極爭取經費修復。
位於台東市大同路、民國26年興建的「專賣局出張所宿舍」被台東縣政府列為歷史建物，2棟日式建築古色古香，台東縣政府於94年間整修成為台東兒童故事館，96年完工開放，為台灣首座縣立兒童故事館。
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105年尼伯特颱風重創兒童故事館，台東縣政府因此關館，圍上鐵網，去年1月間先行發包，在日式建築物的上方，加蓋鐵皮屋頂暫時保護建築物，不過至今未開始修復，宛如廢墟，引起民眾議論。
有民眾在社群網站貼文，「已放了好幾年沒人理睬，長官們，饒慶鈴縣長，張志明副縣長妳（你）們就真讓它這樣嗎？」貼文引起網友們關注，紛紛留言，「等政府用好了，孩子也長大了」「再繼續擱置下去，一定會變成鬼故事館」「這裡原本是個好地標，如今放著爛了，好可惜」。
台東縣政府文化處文化資產科表示，兒童故事館經尼伯特風災之後毀損嚴重，導致蛀蟲侵蝕荒廢待修，現階段已完成臨時鋼棚架設置及環境清理。
文化資產科表示，目前縣政府積極向中央爭取經費，修復工程計畫已提報文資局中央審查，若11月審查通過後即可規劃動工，預計修復工期明年底完工，屆時兒童故事館就能以煥然一新的面貌與民眾相見。
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