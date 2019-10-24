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「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

饒慶鈴要讓「消防成為台東醫療的延伸」

2019-10-24 10:35聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東縣消防局自民國100年起陸續成立6支高級救護隊後，至今讓急重症傷病患到院前成功救治60人，成效非常顯著。縣長饒慶鈴今天在台東縣議會進行縣政施政報告指出將再成立南迴達仁分隊高救隊，讓「消防成為台東醫療的延伸」。

饒慶鈴表示，目前6支高救隊分別設在台東、大武、關山及成功4個大隊及長濱、大武2個分隊內，今年再增加達仁分隊，共計7支高救隊，現有19輛高救設備救護車，增加28輛，另現有23位高救隊員，再培訓12人。

她強調，每位隊員都領有高級救護技術員證照，只要有民眾OHCA（到醫院前心肺功能停止），高救隊員就展開搶救人命大作戰，根據預立醫囑、經驗判斷，給予患者適當急救、電擊及給藥。尤其南迴、東海岸公路上常發生重大交通事故，高救隊扮演搶救人命的關鍵角色。

台東縣消防局自民國100年起陸續成立6支高級救護隊後，縣長饒慶鈴今天在台東縣議會...
台東縣消防局自民國100年起陸續成立6支高級救護隊後，縣長饒慶鈴今天在台東縣議會進行縣政施政報告指出將再成立南迴達仁分隊高救隊。記者尤聰光／翻攝
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台東饒慶鈴患者事故

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