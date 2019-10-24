饒慶鈴要讓「消防成為台東醫療的延伸」

2019-10-24 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣即時報導



台東縣消防局自民國100年起陸續成立6支高級救護隊後，至今讓急重症傷病患到院前成功救治60人，成效非常顯著。縣長饒慶鈴今天在台東縣議會進行縣政施政報告指出將再成立南迴達仁分隊高救隊，讓「消防成為台東醫療的延伸」。

饒慶鈴表示，目前6支高救隊分別設在台東、大武、關山及成功4個大隊及長濱、大武2個分隊內，今年再增加達仁分隊，共計7支高救隊，現有19輛高救設備救護車，增加28輛，另現有23位高救隊員，再培訓12人。

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