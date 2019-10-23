影／足球小將大跳毛利戰舞俏皮吸睛 為了公益豁出去

2019-10-23 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭縣福氣家族公益協會為幫助創世基金會植物人安養服務，舉辦「創世有愛，福氣傳情」公益音樂餐會，目前尚有20桌可以買券或認桌。今天主辦單位在古亭國小川堂，邀請七賢國小足球隊表演足球舞與毛利人戰舞，還有今年身心障礙歌唱冠軍的陳明正老師為了募款，唱出柔情又好聽的歌曲，籲請大家踴躍買券認桌。

小小臉龐畫上圖騰色彩，脫下衣服還有各式俏皮的圖案，天真無邪，七賢國小足球小將為了11月9日的公益餐會的宣傳活動，卯足勁跳出力與美的毛利人戰舞；至於陳明正老師幾年前在一場車禍中造成脊髓損傷，不良於行，但他不但勇敢走出來，更在今年獲得宜蘭縣身心障礙者歌唱比賽冠軍，藉此鼓舞弱勢植物人及其家庭，號召更多人一起參與公益音樂餐會。

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福氣家族公益協會理事長李枝全說，點亮他人心燭，不但不會減損自己的亮度，反而讓世界更明亮，福氣家族成立的初衷是避免社會亂象，盡所能協助陷入困境的家庭，期盼以善循環傳遞更多正向能量，藉由公益餐會結合各行各業愛心人士，凝聚愛的力量，為宜蘭在地弱勢家庭植物人盡一份心力。