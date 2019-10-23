許育晨世界麵包大賽奪亞軍 母：心中永遠的冠軍

2019-10-23 21:40 中央社 基隆市23日電



年僅20歲的許育晨初試啼聲參加世界麵包大賽奪下亞軍，母親李宜真今天受訪時說，兒子半年來每天投入10多個小時訓練，「在我心中寶貝兒子永遠是第一名，也是父母的驕傲」。

許育晨父母在基隆市七堵區開餐廳，李宜真說，丈夫從事餐飲業20多年，深知這份工作甘苦，起初有點反對兒子就讀經國管理暨健康學院餐飲相關科系，但因為兒子對念書不感興趣，心想既然家裡開餐廳，不如選擇相關系所就讀。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

李宜真說，兒子唸到專科3年級時一度萌生休學念頭，後來得知學校與吳寶春企業簽約合作，便到「吳寶春麥方店-台北店」實習，經過1年紮實訓練，獲得師傅一致讚賞。

李宜真透露，這次麵包大賽原本的助手因故退出，兒子得知自己因此取得助手資格時興奮不已，半年來每天投入10多個小時訓練，還時常往返汐止、高雄集訓，練到指節多處裂傷，加上出國前感冒使鼻竇炎更嚴重，身為母親十分不捨，「兒子真的是撐著傷勢出國參賽」。

李宜真在兒子出國前，要他以平常心面對賽事，得失心不要太重，但自己在比賽前一晚才上網得知台灣隊已連拿2屆冠軍，「連我都壓力好大，2天睡不好」，還被兒子虧「你比我還緊張」。

李宜真得知成績時忍不住淚流滿面，開心的是兒子首次出國比賽就拿到亞軍，但也遺憾沒能為國搶下3連霸，兒子賽後也透過簡訊自勉「以後會更加努力」。

李宜真強調，「在我的心中寶貝兒子永遠是第一名，也是父母的驕傲」，經過這次賽事後，兒子更堅定志向朝麵包國際賽事邁進，期許未來能以選手身分，為台灣拿下世界冠軍。

李宜真母親和舅舅今年2月間在一場車禍中不幸身亡，她始終無法走出喪母之痛，李宜真坦承，兒子努力獲得這份榮耀，讓她感到人生還有希望，「兒子都這麼努力了，我也要振作」。

另外，針對今年賽事爆出中國打壓台灣，禁止選手在會場揮舞國旗，李宜真表示，「中國好像無論到哪裡都會對台灣施壓」，她還交代兒子記得要帶國旗，若有機會得獎，一定要秀出中華民國國旗。對於無法在頒獎典禮展示國旗，她也感到委屈和無奈。

第7屆世界麵包大賽昨天晚上揭曉成績，台灣隊教練王鵬傑、選手游東運與助手許育晨，榮獲第2名和「甜麵包」特別獎。