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白永恩神父社福基金會辦友善工坊 陳售身障者文創商品

2019-10-23 19:58聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會過去6年來，在社福資源匱乏的南迴地區，努力訓練沿線鄉鎮的身障者一技之長並輔導就業，在縣府社會處協助下，南迴第一間身心障礙者社區日間作業設施服務機構，展售身障者手作文創商品的「金崙友善工坊」，明天將開張營運，基金會期待社會多支持多捧場，讓身障者感受社會的溫暖。

白永恩神父社會福利基金會表示，基金會是南迴地區唯一提供身心障礙者訓練輔導的機構，除接送40名中、重度身障者到賓茂、大武樂活站，接受半天自理能力訓練；另訓練太麻里、金峰、大武、達仁4鄉的身障者一技之長，至今已提供13名身障者每周5天、每天8小時作業訓練，同時輔以休閒文康等日間服務。

基金會公關崔彬表示，基金會今年獲得台東縣政府補助，輔導身障者學習原住民琉璃珠串，以及訓練身障者製作手抄紙、手抄紙彩繪、花草園藝種植、雞蛋糕等簡易烘培課程， 並成立「金崙友善工坊」，販售南迴地區身障者手作文創商品。

24日上午10點將由縣府代表、白永恩基金會董事長費克強神父、執行長宗景宜以象徵不同意義的琉璃珠共同串連，為金崙友善工坊揭牌開幕；基金會期待工坊能成南迴的友善指標，歡迎遊客到台東觀光，路過金崙，別忘了逛逛工坊，拍照打卡。

展售南迴地區13名身障者手作文創商品的金崙友善工坊24日將開幕營運。記者羅紹平／...
展售南迴地區13名身障者手作文創商品的金崙友善工坊24日將開幕營運。記者羅紹平／攝影
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在白永恩基金會培訓下，南迴地區的13名身障者認真學習製作琉璃珠串。記者羅紹平／攝...
在白永恩基金會培訓下，南迴地區的13名身障者認真學習製作琉璃珠串。記者羅紹平／攝影
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在白永恩基金會培訓下，南迴地區的13名身障者認真學習手抄紙製作。記者羅紹平／攝影
在白永恩基金會培訓下，南迴地區的13名身障者認真學習手抄紙製作。記者羅紹平／攝影
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身障者神父文創

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