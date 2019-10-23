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鄰長一當70年 他說：我是里長的分身

2019-10-23 17:55聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市長林右昌今天參加暖暖區資深里鄰長表揚，頒獎給20位資深里鄰長，其中91歲的陳國年是基隆最資深的鄰長，已當了70年，超過半世紀，大大小小的事，他都會幫忙，他打趣說「我是里長的分身」。

陳國年從民國37年11月起擔任鄰長迄今，已經長達70年，是基隆市年資最久的鄰長。早期暖暖區八東里與八西里整併、國安路拓寬等鄰里重大事件，他一直都扮演著政府機關與里民間重要的溝通橋梁，里民對他做這麼久，也都十分欽佩，大小事都會找他。

陳國年說，「當鄰長就是一份責任而已」，他說自己的工作五花八門，協調鄰里間的歧見、協助里長辦理里內各項活動及轉介里民各項社會福利案件、協助清除登革熱孳生源、天然災害災情查報、分送選舉公報、投票通知單及配合政府宣導與推動政令等，林林總總，多如牛毛，就像里長的分身。

陳國年現在還在八堵路美麗華社區旁的一處閒置空地，修剪花樹、設置搖椅，邀請左鄰右舍來此乘涼、泡茶、下棋。還會教里民跳國標舞，老當益壯，服務熱情，深獲鄰里肯定。

林右昌感謝里鄰長無私奉獻與付出，做一件事從10年到30年、50年甚至服務到70年，這是非常不簡單也令人敬佩。像鄰長是不支薪服務，僅有福利是一份報紙和每年自強活動，他要求把里鄰長自強活動經費提高，聊表市府對大家平時奉獻致謝。

陳國年表接受林右昌致贈紀念品，還獲市長頒贈「熱心服務」獎牌當面致賀，受全場熱烈掌聲肯定。陳國年說，為人服務就像運動，覺得趣味、快樂，身體也健康。

暖暖區公所表示，暖暖區共13里、280鄰，今年表揚服務滿70年，有八西里鄰長陳國年1位，服務滿45年有過港里鄰長楊澄時等1位，以及服務滿35年3位、滿25年3位、滿20年3位、滿15年6位、滿10年3位。另有服務滿25年的暖暖里長陳建興、碇和里長林香及滿20年過港里長陳清池等3位里長獲表揚。

基隆市長林右昌今天表揚暖暖區資深里鄰長，最資深的鄰長是91歲的陳國年，他已當了7...
基隆市長林右昌今天表揚暖暖區資深里鄰長，最資深的鄰長是91歲的陳國年，他已當了70年的鄰長。圖／基隆市府提供
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基隆市長林右昌今天表揚暖暖區資深里鄰長，最資深的鄰長是91歲的陳國年，他已當了7...
基隆市長林右昌今天表揚暖暖區資深里鄰長，最資深的鄰長是91歲的陳國年，他已當了70年的鄰長。圖／基隆市府提供
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基隆市長林右昌今天表揚暖暖區資深里鄰長，最資深的鄰長是91歲的陳國年，他已當了7...
基隆市長林右昌今天表揚暖暖區資深里鄰長，最資深的鄰長是91歲的陳國年，他已當了70年的鄰長。圖／基隆市府提供
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基隆市長林右昌今天表揚暖暖區資深里鄰長，最資深的鄰長是91歲的陳國年，他已當了7...
基隆市長林右昌今天表揚暖暖區資深里鄰長，最資深的鄰長是91歲的陳國年，他已當了70年的鄰長。圖／基隆市府提供
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基隆林右昌

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