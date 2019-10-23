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保育日本禿頭鯊 太麻里溪和金崙溪公告禁漁期

2019-10-23 18:00中央社 台東縣23日電

民眾反映日本禿頭鯊有減少趨勢，台東縣政府日前公告，每年的4月1日至5月31日太麻里溪和金崙溪全流域含出海口禁捕禿頭鯊。

日本禿頭鯊又名「石貼仔」，屬於淡水魚，不過牠的幼苗會在海裡長大，再沿著溪流出海口回到溪流，台東民眾會在出海口捕抓幼苗，成為餐桌美食。

台東縣政府農業處表示，近年來，發現日本禿頭鯊數量日漸減少，地方希望能夠管制捕撈時間，不要全年無休任意採捕日本禿頭鯊；為保育及管理，根據漁業法第44條為資源管理及漁業結構調整，可公告水產動植物採捕或處理限制或禁止；漁區、漁期限制或禁止等，經過商量研議決定自明年開始禁捕。

農業處表示，自公告之日起，太麻里溪、金崙溪每年4月1日到5月31日為期2個月是全流域禁漁期，包含溪流的出海口處；除了試驗研究目的及其他必要的事項，並且經過縣府農業處林務科同意後，才得以採捕。

禁漁期間嚴禁以任何方式採捕日本禿頭鯊，違反公告事項經查獲採捕者，將依漁業法第65條處以新台幣3萬元以上15萬元以下的罰鍰。農業處強調，一旦保育有成會隨時重新檢討，適度開放或解除。

日本禿頭鯊，成魚身體扁平、腹面平坦，體長可達5公分，頭大略圓所以又稱和尚魚，屬於洄游型淡水魚。成魚在河川底部乾淨的石頭底下挖洞產卵，這些卵會隨著暴漲溪水流到海邊孵化，在海邊豐富的浮游生物環境中，渡過1月半年左右的浮游時期，然後趁著潮水高漲的時候溯河回到溪流上游。

仔魚在海裡時，身體透明，可看到紅紅的內臟，只有2個眼是黑的，但溯溪3小時後就變成黑色的成魚。

仔魚在海裡時會等待漲潮時機，以及下過雨後溪水暴增時，集體從溪流出海口時溯溪而上，此時民眾會聚在出海口捕捉幼苗當作餐桌美食。

台東淡水溯溪

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