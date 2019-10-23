選舉到了 高鐵延伸宜蘭成為藍白綠政治話題

2019-10-23 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



交通部評估傾向優先延伸高鐵宜蘭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 交通部評估傾向優先延伸高鐵宜蘭，取代原來的北宜直鐵，國民黨立委參選人呂國華今天批評是選舉操作，無黨籍立委參選人黃定和也說別拿這些政治支票騙選票。民進黨立委陳歐珀競選總部回應，陳立委一直都努力爭取交通建設，不像有些人只會「空嘴嚼舌」。

每到選舉，宜蘭交通建設必定成為選舉話題。北宜直鐵方案正在可行性評估階段，但交通部最近評估確定高鐵東延到宜蘭，而且還傾向以高鐵延伸案取代北宜直鐵。呂國華說，對於重大交通建設要來宜蘭，大家都歡迎，但過去有太多例子，證明選舉時開出的支票遲遲未能兌現，成為空頭支票，他諷刺說「選舉前路都浮出來，選舉後路都沉下去」，這次希望中央別再跳票。

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呂國華表示，大家都還有印象，宜蘭縣長林姿妙之前曾主張高鐵延伸宜蘭案，還被陳歐珀批評不務實，要規劃到外太空都可以，為何現在陳歐珀見風轉舵，把高鐵延伸到宜蘭成為自己的政績，令人嘆為觀止，也極其荒謬。

陳歐珀競選總部下午回應，陳立委在立法院每個會期都會針對北宜直鐵及鐵路高架化等交通建設進行質詢，蔡英文總統重視宜蘭建設，經與交通部部林佳龍積極討論，使高鐵延伸案形成政策共識，請大家看清楚，誰才是真正在做事的人。

競總發言人康仕楷說，呂國華縣長卸任後十幾年來，不曾關心公眾事務，選舉到了，就出來空嘴嚼舌，對地方建設不會有任何幫助。