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影／埋「時空膠囊」、種2000棵原生種樹苗 相約10年後

2019-10-23 16:18聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市武崙國小與台灣原生植物保育協會合作推動「校園諾亞方舟計畫」，今天全校學生教師、武崙里和外寮里環保志工、國泰慈善基金會、基隆市永昌扶輪社、漢聲館播電台等團體，400多人一起種下2000棵原生種小樹苗，包含喬木、灌木、藤本及草本植物等台灣原生種，讓學生們能在校園中認識原生種植物、扎根環境教育。小學生並埋了「時空膠囊」，相約10年後挖出再相見。

4年級100多名學生，除了新手種下小樹苗外，也一起埋下了裝有大家寫下活動感言、未來心願的「時空膠囊」，有小朋友寫「期盼樹苗乖乖長大，讓台灣美麗的原生植物再現」、「我要成為APP程式設計師」，內容五花八門。

校長楊坤祥說，學生親手埋進土中，大家相約「10年來再相見」，屆時這些學生都已是高中生了，希望回學校看看當時寫下什麼話，來一場時空之旅。

楊坤祥說，今天朝會後舉辦植樹活動，學生們與教師、志工，一起把幼小的植株種進土裡，並且學習照顧澆水，可以深刻的體驗原生物種植物之美，也讓生態保育的觀念結合校園生活經驗，讓永續校園的理念在武崙國小實踐。

立委蔡適應響應並支持「校園諾亞方舟計畫」，在活動開始前，他向學生講解台灣原生種植物，適合台灣氣候生長，原生種植物茁壯後，不只能調節環境溫度，還可以豐富生態的多樣性，今天種下植株後，整個永續生態的教育理念，會在孩子心中扎根，5年、10年之後再回到校園時，看樹木長成大樹，不只對學校有歸屬感，也能將這份愛護環境的心給延續下去。

台灣原生植物保育協會呂文賓理事長表示，校園諾亞方舟計畫是以生物多樣性的生態校園為努力目標，協助各級學校來進行原生物種植物的復育保存，台灣近幾年有黑板樹等外來樹種，讓每個人都了解到，外來種的浮根破壞地面、易傾倒、花粉容易引發氣喘等免疫疾病問題，所以我們教導學生在校園種下植株，期待在不久的將來，孩子們都能與台灣原生物種的植物，一起成長茁壯。

基隆市武崙國小學生等400多人，今天一起種下2000棵原生種小樹苗。圖／蔡適應服...
基隆市武崙國小學生等400多人，今天一起種下2000棵原生種小樹苗。圖／蔡適應服務處提供
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基隆市武崙國小學生等400多人，今天一起種下2000棵原生種小樹苗。圖／蔡適應服...
基隆市武崙國小學生等400多人，今天一起種下2000棵原生種小樹苗。圖／蔡適應服務處提供
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基隆市武崙國小學生等400多人，今天一起種下2000棵原生種小樹苗。記者游明煌／...
基隆市武崙國小學生等400多人，今天一起種下2000棵原生種小樹苗。記者游明煌／翻攝
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基隆市武崙國小學生等400多人，今天一起種下2000棵原生種小樹苗。圖／蔡適應服...
基隆市武崙國小學生等400多人，今天一起種下2000棵原生種小樹苗。圖／蔡適應服務處提供
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小學生並埋了「時空膠囊」，相約10年後挖出再相見。記者游明煌／翻攝
小學生並埋了「時空膠囊」，相約10年後挖出再相見。記者游明煌／翻攝
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基隆氣喘蔡適應

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