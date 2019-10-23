「吉安遇見吉安」 花蓮村長團赴陸交流推觀光
2019-10-23 15:42
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉長游淑貞在13日至20日，率村長們前往大陸重慶市永川區吉安鎮交流，將吉安鄉優質農產品及人文觀光風情推展至國際舞台。游淑貞表示，吉安鄉擁有大山大海自然美景與田園風光，好山好水孕育優質農產，此外閔、客、外省、原住民多元族群文化與祭儀，吸引遊客造訪，創造吉安觀光新靚點。
在國際交流推介會中，游淑貞利用簡報及影片推薦吉安鄉境內所產吉安米、韭菜、芋頭、龍鬚菜四大特色農產；親山、海、河、田園環鄉自行車道等觀光景點；阿美族、太魯閣族、客家、閩南、外省多元族群文化祭儀及節慶活動。更有鄰太平洋與中央山脈間各大山大海美景，要讓吉安鄉特色躍上國際，吸引觀光客到訪、遊玩，增加吉安鄉觀光產值。
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此次參訪行程中，花蓮吉安鄉各村長前往國際著名的洪崖洞、磁器口老街、重慶三峽博物館、永川區博物館及城市規畫展覽館、吉安鎮黃瓜山水果長廊、松溉古鎮等處，和村長們深入巷弄實地走訪當地知名特色觀光人文景點，了解各區如何針對在地人文地景特色，開創國際級觀光人潮。
游淑貞說，這次參訪豬八戒網絡公司，看見資訊產業興盛，帶動文明與國際化領頭羊的角色。這次國際參訪交流，除要將吉安好山好水好人情推向國際外，更希望未來雙方在農業、觀光、產業等，有更多交流互惠的機會。
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