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花蓮東昌公墓閒置30多年 國發會承諾全額補助

2019-10-23 15:29聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣吉安鄉閒置30多年的東昌公墓是Lidaw里漏部落聚會所預定地，但公墓仍有180座無主墓，地方政府無力負擔遷葬費用，經地方立委多次爭取下，國家發展委員會承諾由花東地區永續發展基金全額補助。

東昌公墓位於吉安鄉東昌段304地號，現為都市計畫內土地，面積約0.6公頃，地目為農業區墳墓用地，自民國72年禁葬後，部分墓主已自行遷葬，但現在仍有180座無主墓，若要遷葬，費用約新台幣1921萬元，加上土壤改良費用約2400萬元，總金額達4000多萬元，吉安鄉公所無法負擔，多次向民意代表反映。

國民黨籍立委鄭天財Sra Kacaw及民進黨籍立委蕭美琴，皆關注東昌遷墓問題，邀內政委員會會勘。鄭天財在今年3月召開協調會，盼由花東基金支應遷葬及土壤改良費用，並協助變更地目為公園用地，鄰近的里漏（Lidaw）部落也希望此地做為部落集會所用地。

鄭天財說，今年經國發會研商後，拍板利用花東基金4年40億的額度，同意以專案處理，將協助地方政府提報計畫，中央將按計畫內容提撥經費。

花蓮縣府原住民行政處長陳建村表示，謝謝立委、中央協助，為趕在花東基金滾動檢討時間點上，將在明年6月前與鄉公所、部落居民、民政處及各單位協商，擬定計畫後提報，活化荒廢30多年的東昌公墓，提供當地居民建立部落集會所。

花蓮縣吉安鄉閒置30多年的東昌公墓是Lidaw里漏部落聚會所預定地，國家發展委員...
花蓮縣吉安鄉閒置30多年的東昌公墓是Lidaw里漏部落聚會所預定地，國家發展委員會承諾由花東地區永續發展基金全額補助，協助遷葬無主墓及土壤改良。記者王思慧／攝影
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花蓮東昌公墓仍有180座無主墓，地方政府無力負擔遷葬費用，近日拍板由中央補助。記...
花蓮東昌公墓仍有180座無主墓，地方政府無力負擔遷葬費用，近日拍板由中央補助。記者王思慧／攝影
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吉安民進黨原住民

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