花蓮三號橋震後封橋半年修復 今中午通車

2019-10-23 15:13 中央社 花蓮縣23日電



花蓮市區3座重要橋梁尚志橋、三號橋及國福大橋，在去年0206地震受損，獲中央編列新台幣4000多萬維修經費，三號橋經半年封橋維修，今天中午恢復通車。

三號橋為花蓮火車站通往美崙地區要道，鄰近中華國小，去年震後受損，採限高限重通行，市公所向行政院公共工程委員會爭取經費，今年4月展開修復工程，封橋施作。

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花蓮市長魏嘉賢指出，工程內容包括施作梁端縱向防落補強、梁端橫向止震塊補強、伸縮縫及支承墊更換等，並重舖人行道舖面，原訂4個月工期，但橋面伸縮縫打開後，發現橋梁內部受損狀況比預期嚴重，因此辦理變更設計。

魏嘉賢表示，主要因無法掌握當年三號橋的原始設計圖，當時技師會勘僅能以肉眼判斷受損情況，經重新評估、變更設計，追加預算，3座橋修繕經費從原本的3600多萬元，追加到4063萬元，三號橋工期也延宕2個月。

魏嘉賢今天上午偕同主任秘書翁美華、建設課長徐國城及施工單位前往三號橋視察，施工單位將橋梁兩端的紐澤西護欄吊離，三號橋正式恢復通車，國福大橋採半半施工，也在今天撤掉紐澤西護欄，恢復雙向通車。

準備施工的尚志橋為車流量較大的橋梁，橋身還有自來水、電線網路管線，加上位在地震斷層帶上，市公所商請國家地震工程研究中心，採用3D雷射掃描檢測，確認受損程度。

魏嘉賢指出，尚志橋修復預計12月1日正式施工，目前正進行替代道路規畫、自來水公司預備管施作等前期作業，有鑒於宜蘭日前斷橋事件，橋梁修復每一步都不可馬虎。