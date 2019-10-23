影／在地青年拍基隆影片獲獎 林右昌頒小鎮觀光大使勳章

2019-10-23 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆即時報導



基隆在地青年以基隆小鎮風光的美拍創意遊程影片，在交通部觀光局舉辦比賽脫穎而出，市長林右昌今天特別與3組團隊拍宣傳片，青年都很高興，市長交付3項任務，完成後成後親自頒發「基隆小鎮觀光大使」勳章給青年代表，感謝透過網路來一起推銷基隆城市的美。

2019小鎮漫遊年，交通部觀光局號召全國大專院校與40歲以下青年，以全國45個小鎭為題材，透過分組競賽方式設計拍攝創意遊程影片，其中以基隆小鎮為題材的「時光旅人」及「無用學堂」2部作品，分別獲得混齡組銀牌及佳作，另由暖暖高中學生拍攝的作品「暖男暖女」獲得高中組特優。

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今天中午林右昌撥空與得獎團隊青年代表一同拍攝宣傳影片，影片中由市長交付三項任務，任務一算出正濱漁港彩色屋有幾棟；任務二體驗基隆在地DIY；任務三跟飛天掃帚拍網美照並帶回成品，藉由青年代表完成任務的過程中讓大家看到基隆小鎮的美。

林右昌表示，基隆以擁有豐富人文及地質景觀的中正區榮獲經典小鎮第8名，中正區得天獨厚的觀光環境，許多景點極具國際魅力，從正濱漁港懷舊碼頭彩色屋、阿根納造船廠串聯和平島公園、潮境公園等，而天然的灣澳不僅是航運輸紐也是形成漁港的最佳條件，碧砂漁港、長潭里漁港、八斗子漁港、望海巷漁港等，造就基隆擁有北台灣最豐富的漁業資源，帶動漁村文化也讓漁港風情隨處可見。

觀銷處長曾姿雯歡迎大家跟著年青朋友的脚步來一趟基隆小鎮漫遊之旅，林右昌和基隆3得獎影片作者的宣傳片，也會在11月底在小鎮漫遊年官網、十萬青年獎百萬活動官網及觀光局官方youtube頻道等露出。

時光旅人https://youtu.be/hJIedY2EiEI

無用學堂https://youtu.be/2le2qLt_SFs