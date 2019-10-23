0206震損 花蓮市三號橋修復今通車
2019-10-23 12:43
聯合報 記者王燕華
／花蓮即時報導
花蓮火車站通往美崙地區的要道三號橋，在去年0206震災後受損，採限高限重通行。市公所爭取經費，經半年施工，今天終於吊離紐澤西護欄，開放通車。
三號橋災後修復工程今年4月展開，封橋施作，原本預計工期約需4個月，工程內容包括施作梁端縱向防落補強、梁端橫向止震塊補強、伸縮縫及支承墊更換等，並重舖人行道舖面，但工程人員敲開橋面伸縮縫後，發現橋梁內部受損比預期嚴重。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
市公所商請國家地震工程研究中心，採用3D電射掃描檢測，確認受損程度，做為依據變更設計，工程經費從原本的3680萬元，追加1000萬到4600多萬元，工期也因此延展兩個月。
市長魏嘉賢今天上午與建設課長徐國城及包商到場關切，做通車前的最後確認。魏嘉賢說，三號橋的補強包括施做橋梁防落機制，從原本的80公分提升到110公分，另外，也依照最新法規施做伸縮縫，還設置防震墊片等。
花蓮市區因0206地震受損的國福大橋、三號橋、尚志橋，由市公所發包修復，其中國福大橋、三號橋相繼完工通車後，接下來要施作車流量相當大的尚志橋，目前正由台灣自來水公司動工遷移水管，管線問題解決後，預計12月1日起封橋施工，工期預計4到5個月。
留言