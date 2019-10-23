基隆好物一次滿足 假日來文化中心喝下午茶看郵輪

2019-10-23 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



基隆市文化局26，27日日推出「好物市集：與你的午茶約會！」活動，嚴選在地店家、手作茶點、好物伴手禮、好聽的音樂，還有限定名額的手作工坊，邀大家在文化中心二樓前廳廣場體驗午茶趣，悠遊在初秋涼爽的美好午後氛圍中。

文化局文發科科長鄭鼎青說，他們今年遴選出5家好物市集業者，做為今年度的輔導商家，這和十大伴手禮不同的地方，在於好物市集主要針對手創，或是微型的手工業者，十大伴手禮是較具規模的業者店家。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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26，27日下午1點到6點的好物市集，主題以下午茶為主題，安排在地的甜點業者，有好食甜食 A+ STUDIO甜點工作室；法式甜點甜蒔-蘿莉塔法式手工甜點；簡單小點 小小。點點；天然甜食 #檸檬好熱

；幸福飲品 初沐Qmilk Coffee&JuiceBar；天然酵母森徑三十七；清涼泰飲泰機車來，賣自己招牌餐食。

還有吉他彈唱藝人，還有大人小孩都適合的手作體驗工坊，他們與在地的皮革手作工作室喳吧合作，可以報名創作獨一無二的釣魚書籤，在室內也能放長線釣一串魚。報名連結https://bit.ly/2ORhU9，參加者須自行負擔材料費100元。