基隆樹葬區揭幕 不造墓、立碑、留記號 北北基全免費
2019-10-23 11:32
聯合報 記者游明煌
／即時報導
基隆市首處樹葬區「崇璞園」，位在南榮公墓新墓區，今天上午將揭牌啟用，面積共86坪，園區共分為9個小區，採掘坑輪葬方式，市長林右昌說，北北基民眾申請全部都免收費用，樹葬區不造墓、不立碑、不留下任何記號，骨灰便化作春泥回歸大自然，回歸塵土。
市長林右昌、立委蔡適應、國民黨立委參選人宋瑋莉議員等，還有多名議員、里長都到場參加揭牌儀式。市長林右昌說，這是一個新的觀念，但每個人的宗教信仰不同，新的園區的成立，是一個新的潮流，讓民眾有新的選擇，除了基隆市民免費外，雙北也都不收費，北北基是同樣生活圈，都不收水費，希望民眾可以多利用。
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蔡適應說，樹葬是一個新的觀念，南榮公墓未來還要進行整修整建工程，提供更加完善的服務。宋瑋莉表示，樹葬擺脫傳統觀念，是一種創新，有環保的理念，也十分莊嚴。
市府民政處表示，崇璞園樹葬區今年4月動工，9月完工，總工程經費229萬元，園區面積86坪，分為9個小區採輪葬方式辦理，每個小區可容納5、60個穴位，規畫小區內穴位，如使用額滿，約1年翻土整理穴位，讓土地永續使用。
民政處指出，樹葬是將火化的骨灰經過研磨處理，裝入可分解的紙或棉布袋內，並且不造墓、不立碑、不留下任何記號，在簡單的儀式下，埋藏在樹木的根部，讓生命與自然合而為一，骨灰便化作春泥回歸大自然，回歸塵土。
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