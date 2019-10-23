等了30多年 花蓮閒置公墓獲中央補助遷葬費用

2019-10-23 10:38 中央社 花蓮縣23日電



花蓮東昌公墓鄰近觀光風景區，雖地方政府有計畫遷葬，但遷葬費用龐大，導致土地閒置30多年，經地方立委多次向中央喊話，日前終於拍板由花東地區永續發展基金全額補助。

東昌公墓位在花蓮吉安鄉，面積約0.6公頃，鄰近太平洋公園、環鄉自行車道，且周邊人口密集、住宅林立，自民國72年公告禁葬後，部分墓主自行遷葬，但仍有約180座無主墓，成為閒置公有土地。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

因無主墓數量多，遷葬費用約新台幣1921萬元，加上土壤改良費用約2400萬元，總金額達4000多萬元，吉安鄉公所難以負擔，多次向地方政府、民意代表反映。

民進黨立委蕭美琴、國民黨立委鄭天財皆關注東昌遷墓問題，去年先後邀約內政委員會訪視，盼中央能給予經費上挹注，並協助變更地目為公園用地，鄰近的里漏（Lidaw）部落也希望能作為部落集會所用地，中央允諾將研議可行性。

鄭天財表示，經國發會主委陳美伶口頭回覆，東昌公墓遷葬經費可在花東基金額度內支應，並在17日正式發文，同意相關經費專案處理。

鄭天財昨天會同花蓮縣政府、吉安鄉公所及民意代表到場會勘，並舉行說明會，鄭天財表示，中央已承諾將全額補助東昌公墓遷葬、整治等經費，後續將由縣府提報申請，中央按計畫內容提撥經費。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村表示，感謝立委、中央協助，會盡快會同公所等相關單位提經費申請計畫，讓經費盡快到位，閒置多年的公有地盡快整治，提供當地部落、居民使用。