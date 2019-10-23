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等了30多年 花蓮閒置公墓獲中央補助遷葬費用

2019-10-23 10:38中央社 花蓮縣23日電

花蓮東昌公墓鄰近觀光風景區，雖地方政府有計畫遷葬，但遷葬費用龐大，導致土地閒置30多年，經地方立委多次向中央喊話，日前終於拍板由花東地區永續發展基金全額補助。

東昌公墓位在花蓮吉安鄉，面積約0.6公頃，鄰近太平洋公園、環鄉自行車道，且周邊人口密集、住宅林立，自民國72年公告禁葬後，部分墓主自行遷葬，但仍有約180座無主墓，成為閒置公有土地。

因無主墓數量多，遷葬費用約新台幣1921萬元，加上土壤改良費用約2400萬元，總金額達4000多萬元，吉安鄉公所難以負擔，多次向地方政府、民意代表反映。

民進黨立委蕭美琴、國民黨立委鄭天財皆關注東昌遷墓問題，去年先後邀約內政委員會訪視，盼中央能給予經費上挹注，並協助變更地目為公園用地，鄰近的里漏（Lidaw）部落也希望能作為部落集會所用地，中央允諾將研議可行性。

鄭天財表示，經國發會主委陳美伶口頭回覆，東昌公墓遷葬經費可在花東基金額度內支應，並在17日正式發文，同意相關經費專案處理。

鄭天財昨天會同花蓮縣政府、吉安鄉公所及民意代表到場會勘，並舉行說明會，鄭天財表示，中央已承諾將全額補助東昌公墓遷葬、整治等經費，後續將由縣府提報申請，中央按計畫內容提撥經費。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村表示，感謝立委、中央協助，會盡快會同公所等相關單位提經費申請計畫，讓經費盡快到位，閒置多年的公有地盡快整治，提供當地部落、居民使用。

吉安民進黨原住民
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