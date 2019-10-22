基隆藍綠立委參選人看板隔空交火 扯蔡英文、柯文哲

2019-10-22 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉陣營今晚發出新聞稿，指控對手民進黨立委參選人蔡適應，是不是害怕總統蔡英文會拖垮他選情，競選看板不敢像上次一樣直接用綠色，並與蔡英文合體？蔡適應陣營馬上貼出蔡適應與蔡英文合體的看板打臉，指2周前就掛了，反酸宋瑋莉搞清楚自己到底是韓粉，還是柯粉。

國民黨基隆市藍天志工團團長顧峻魁表示，基隆市長林右昌昨天說蔡適應都在中央幫基隆爭取許多建設預算，蔡適應的新版文宣也說最挺基隆，但請大家去檢視蔡適應過去4年在立法院的提案發言，都跟民生法案無關，也鮮少提到基隆。

前立法委員何聖隆妹妹、現任黨代表何淑美說，2016年總統大選暨立委選舉，蔡英文與蔡適應兩人合體的競選看板，在基隆市大街小巷到處掛，這一次大家有沒有看到蔡適應與蔡英文的合體廣告看板？大多數都只有看到蔡適應一個人的競選廣告看板。蔡適應如果不是害怕蔡英文會拖垮他選情，為何競選看板不敢像上次一樣直接用綠色，並與蔡英文合體？

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宋瑋莉呼籲基隆鄉親要看清楚，要選一個真正關心基隆地方建設的宋瑋莉，立委選舉如果票投蔡適應，就是投蔡英文；請大家支持她讓她到立法院為基隆爭福利，讓國民黨多一席立委，讓民進黨少一席立委。

蔡適應競選辦公室發言人市議員張秉鈞回應表示，謝謝宋瑋莉一直關心蔡適應的看板，但她現在首要之務，應該是先想好她自己到底是要當韓粉還是要當柯粉，政治人物的立場、理念相當重要，她應該要好好的交待，為何幾天之內，就從韓粉變成柯粉又變成韓粉，立場變換比翻書還快。

張秉鈞表示，蔡英文總統與蔡適應立委加上林右昌市長是最挺基隆的組合，日前林右昌市長也表示，許多的建設經費，都有賴蔡適應立委在中央穿針引線、整合部會意見，基隆的建設才能又快又好。張秉鈞說，包括20億的軍港西遷經費、3年新增三線快捷公車，這都是市民非常有感的建設，也是蔡適應積極推動，而蔡適應在立法院的表現，連續7個會期獲得公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，這些都是顯而易見的訊息，不知宋瑋莉為何能視而不見。