花蓮在地店家發起 「淡季」為溝仔尾注入新生命

2019-10-22 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



曾是花蓮市知名紅燈區的「溝仔尾」，近年咖啡、選物、特色商店陸續進駐，搭配傳承數十年的老店家，成功轉型文青街區。在地店家選在近日觀光淡季，發起「淡季—溝仔尾街區藝術季」，邀藝術家進駐，以影像、聲音、詩詞、塗鴉妝點，為老街區注入新生命。

「溝仔尾」街區東到重慶路、西到上海街，北至光復街，南抵信義街，狹小巷弄和林立的傳統老店，讓「溝仔尾」散發不同於市區商圈的特殊風格。

當地選物店「島東譯電所」負責人廖脩博，及老西裝店轉型的餐飲店「痣男」負責人黃弘舜發起，從上月28日起，展開為期一個月的「溝仔尾街區藝術季」，邀請不同類型的藝術工作者進入溝仔尾街區進行創作。

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廖脩博說，藝術季取名「淡季」，是因為花蓮是觀光地區，店家對淡、旺季的感受特別深刻，利用淡季回歸生活的樣貌，共有12名藝術家，以音樂、詩詞、攝影、塗鴉等藝術形式創作，其中藝術家「克里夫」還收集街區聲音，以Qr Code方式呈現，行動載具一掃，就能聽到來自街頭的聲音。

廖脩博經營的島東譯電所，也把浴室、二樓臥室當成「展區」，讓藝術家進駐；「痣男」店內則有刺青師在果皮上創作。此外，在街頭展出的平面、詩詞、影像作品，輸出成模造紙，貼在街區牆面展示。

市長魏嘉賢今天下午與主秘翁美華走訪溝仔尾街區，對於各種藝術作品為老社區注入新生命，相當驚艷。魏嘉賢說，近來不少返鄉青年帶著新思維，為舊社區注入新意，盼透過「淡季-溝仔尾街區藝術季」，讓外地遊客體會花蓮人慢活的日常，讓淡季不再是淡季。