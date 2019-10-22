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動畫「壞壞萌雪怪」九段線爭議 台南議員要市長管一管

2019-10-22 19:47聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

動畫片「壞壞萌雪怪」因其中涉及到南海領土爭議、敏感的「九段線」，包括馬來西亞及越南等國家都禁映，台南市民進黨籍議員李啟維今天召開記者會，表示該片已在4日於台灣首映，但台灣卻沒人出來反映此事，要求市長黃偉哲要出面管一管。

對此，市府新聞處表示，將向中央反映。

李啟維表示，該片為匪宣傳「九段線」，以置入行銷的手法，把釣魚台、台灣及南海都列為中國固有領土。南海牽涉多國主權，所以這部片在越南及馬來西亞禁映，菲律賓官員則呼籲罷看。台灣包括雙北、台中、彰化、花蓮等親中執政縣市，都已上映，或準備上映，要求黃偉哲應該出來管管，要放映先改「九段線」，不能一方面賺台南人的錢，一方面出賣台南。

他表示，北京的南海「九段線」，源於1947年中華民國的U型線，它聲稱「九段線」內諸島都是其固有領土。但海牙仲裁法院已裁決，那是中國自己畫的，無國際法效力，亦即沒有法律根據。所以越南、馬來西亞都禁止放映，菲律賓官員呼籲罷看。但同被畫入「九段線」的台灣却不禁，任令戲院為匪宣傳，成為中共代理人，實在不解。

他表示，很多人以為，北京的「9段線」只是把中華民國畫的「11段線」拿掉靠近越南兩段而成的「9段」，以為台灣被畫入「九段線」是中華民國畫的，民進黨因在中華民國執政，不好意思自己打嘴巴。事實不然。檢查1947年中華民國內政部的11段線或稱U形線，所有版本，其起點都是巴士海峡，向南延伸，轉西再轉北，終點是中國廣西，台灣不在界內。可是「壞壞萌雪怪」中的「九段線」起點是東海釣魚台，向南經宜蘭、花蓮、台東、屏東外海，再向西折向巴士海峽，故意把釣魚台和台灣畫入中國，為匪作倀的政治意圖非常明顯。

別縣市的戲院放映台灣是中國一部分的「壞壞萌雪怪」，和韓國瑜講「92共識」台灣是中國一部分的意思一樣，是全民公敵。

動畫片「壞壞萌雪怪」中九段線敏感爭議，引發多國禁映，台南市民進黨籍議員李啟維今天...
動畫片「壞壞萌雪怪」中九段線敏感爭議，引發多國禁映，台南市民進黨籍議員李啟維今天召開記者會也要求市長黃偉哲要管一管。圖／李啟維提供
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動畫片「壞壞萌雪怪」中九段線敏感爭議，引發多國禁映，台南市民進黨籍議員李啟維今天...
動畫片「壞壞萌雪怪」中九段線敏感爭議，引發多國禁映，台南市民進黨籍議員李啟維今天召開記者會也要求市長黃偉哲要管一管。圖／李啟維提供
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馬來西亞中華民國南海
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