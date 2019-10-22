動畫「壞壞萌雪怪」九段線爭議 台南議員要市長管一管

2019-10-22 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



動畫片「壞壞萌雪怪」因其中涉及到南海領土爭議、敏感的「九段線」，包括馬來西亞及越南等國家都禁映，台南市民進黨籍議員李啟維今天召開記者會，表示該片已在4日於台灣首映，但台灣卻沒人出來反映此事，要求市長黃偉哲要出面管一管。

對此，市府新聞處表示，將向中央反映。

李啟維表示，該片為匪宣傳「九段線」，以置入行銷的手法，把釣魚台、台灣及南海都列為中國固有領土。南海牽涉多國主權，所以這部片在越南及馬來西亞禁映，菲律賓官員則呼籲罷看。台灣包括雙北、台中、彰化、花蓮等親中執政縣市，都已上映，或準備上映，要求黃偉哲應該出來管管，要放映先改「九段線」，不能一方面賺台南人的錢，一方面出賣台南。

他表示，北京的南海「九段線」，源於1947年中華民國的U型線，它聲稱「九段線」內諸島都是其固有領土。但海牙仲裁法院已裁決，那是中國自己畫的，無國際法效力，亦即沒有法律根據。所以越南、馬來西亞都禁止放映，菲律賓官員呼籲罷看。但同被畫入「九段線」的台灣却不禁，任令戲院為匪宣傳，成為中共代理人，實在不解。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他表示，很多人以為，北京的「9段線」只是把中華民國畫的「11段線」拿掉靠近越南兩段而成的「9段」，以為台灣被畫入「九段線」是中華民國畫的，民進黨因在中華民國執政，不好意思自己打嘴巴。事實不然。檢查1947年中華民國內政部的11段線或稱U形線，所有版本，其起點都是巴士海峡，向南延伸，轉西再轉北，終點是中國廣西，台灣不在界內。可是「壞壞萌雪怪」中的「九段線」起點是東海釣魚台，向南經宜蘭、花蓮、台東、屏東外海，再向西折向巴士海峽，故意把釣魚台和台灣畫入中國，為匪作倀的政治意圖非常明顯。