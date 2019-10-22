基隆首處樹葬區崇璞園明啟用 北北基民眾免費

2019-10-22 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市首處樹葬區「崇璞園」，位在南榮公墓新墓區，明天上午將揭牌啟用，面積共86坪，園區共分為9個小區，採掘坑輪葬方式，北北基民眾申請免收費用。樹葬區不造墓、不立碑、不留下任何記號，骨灰便化作春泥回歸大自然，回歸塵土。

市府民政處表示，崇璞園樹葬區今年4月動工，9月完工，總工程經費229萬元，園區面積86坪，分為9個小區採輪葬方式辦理，每個小區可容納5、60個穴位，規畫小區內穴位，如使用額滿，約1年翻土整理穴位，讓土地永續使用。

民政處指出，樹葬是將火化的骨灰經過研磨處理，裝入可分解的紙或棉布袋內，並且不造墓、不立碑、不留下任何記號，在簡單的儀式下，埋藏在樹木的根部，讓生命與自然合而為一，骨灰便化作春泥回歸大自然，回歸塵土。 基隆南榮公墓樹葬區明天揭牌啟用。圖／基隆市政府提供 分享 facebook 基隆南榮公墓樹葬區明天揭牌啟用。圖／基隆市政府提供 分享 facebook