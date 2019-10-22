基隆300女童軍登軍艦變小記者 「在艦隊會不會暈船？」
2019-10-22 18:56
聯合報 記者游明煌
／基隆即時報導
為慶祝女童軍「國際女孩日」，基隆市國中小27所學校女童軍300多人，今天登上海軍司令部131艦隊，女童軍都大開眼界。另為呼應女孩日的精神，活動更安排「女性士官兵」訪問記者會，參與活動的女童軍瞬間變成女記者訪問，女童軍的問題包羅萬象。
基隆市女童軍會、基隆市政府教育處與國防部海軍司令部131艦隊，今天在基隆市威海營區及東岸碼頭131艦隊的船艦上，舉辦登艦迎風、挑戰自我全民國防教育活動。
基隆市女童會理事長吳秋英致贈感謝狀，為讓女童軍了解艦隊官兵的任務及生活，艦隊軍官以影片介紹131艦隊， 對於從未接觸艦隊的師生而言，真是大開眼界，同時從影片的介紹中更可體會海軍官兵的辛苦，長年駐守海疆保護國人。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
「女性士官兵」的訪問記者會，參與活動的女童軍瞬間變成女記者，女童軍的問題包羅萬象從「如何打破性別刻板印象， 進入軍旅生活」、「做為一位女性軍官有沒有甚麼需要特別加強訓練的技能或個 人特質？」、「在艦隊上會不會很容易暈船，該怎麼克服？」等問題，在女童軍 鏗鏘有力的說明中，讓女童軍深刻體會巾幗不讓鬚眉的最佳例證，成為自己生 涯發展的模範。
留言