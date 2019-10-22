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花蓮觀光淡季很文藝 店家串聯藝術家妝點街頭

2019-10-22 18:31中央社 花蓮縣22日電

花蓮溝仔尾街區一群店家，趁著觀光淡季集結藝術家，辦起街區藝術季，作品融合在巷弄街區間，從平面、音樂到塗鴉，讓旅人透過尋找作品，認識淡季的花蓮街頭景色。

花蓮溝仔尾位在花蓮市區重慶路、上海街、光復街、信義街等地，圍繞著花蓮火車站，曾是花蓮最繁華熱鬧的地方，隨著鐵道遷移，逐漸沒落，近年來則因為有年輕業者進駐開業，成為文青店家、特色店家的集中地。

在花蓮溝仔尾街區經營選物店的廖脩博與經營西服、餐飲複合式店家的黃弘舜，都是近年返鄉創業的在地經營者，有感旺季後的空閒，策劃這次「淡季－溝仔尾街區藝術季」，展期至26日。

廖脩博說，旺季人潮多，遊客排隊消費、業者忙著出餐，沒有時間互動，淡季人少、空間多，回歸生活的樣貌，空出來的空間作為展覽、創作，讓淡季的街頭很熱鬧。

他們串聯店家出借空間，廖脩博的店面也騰出浴室、二樓臥室做展覽、讓藝術家進駐，黃弘舜店裡則展出以刺青為主題的創作，2人不僅出空間，也當起藝術家在街頭塗鴉創作。

廖脩博說，共有12位來自不同地區的藝術家，以音樂、詩詞、平面影像、塗鴉等形式創作出逾30件作品，分布在溝仔尾街區不同角落，音樂創作則以QR code呈現，載具掃描後就可聽到創作。

廖脩博說，平面、詩詞作品輸出成模造紙，以白膠摻水貼在街區牆面，沒有強烈的色彩，因紙質會隨時間逐漸淡掉、腐蝕，甚至因住戶不解被撕掉、塗掉等，是時間的痕跡，也是主辦單位樂見的回饋。

花蓮市長魏嘉賢今天和主秘翁美華前往尋找「淡季」作品，魏嘉賢說，返鄉青年為舊社區注入新血，結合懷舊和慢活，為花蓮日常增添新樣貌，，讓淡季不再是淡季，也能帶動區域觀光經濟。

藝術家魏嘉賢火車站
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