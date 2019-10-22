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卑南溪口濕地放炮驅鳥 台東縣府謹慎處理違法開罰

2019-10-22 17:36中央社 台東縣22日電

卑南溪口放鞭炮驅趕鳥類的行為，引起地方討論，台東縣政府今天表示，是否涉及違法，需視發生地點及對物種的實質影響而定，縣府也將更謹慎處理與認定，若有違法依法開罰。

台東縣政府建設處表示，卑南溪口濕地是一個相當多元使用的濕地，劃設了不同管制強度的保育利用分區。而在卑南溪口濕地放炮驅鳥的行為是否認定違法，仍需視發生地點及對物種的實質影響而定。

民國106年的國慶煙火就是選在卑南溪口濕地施放，因此，台東縣政府表示，對於認定上需要更謹慎，避免產生更多爭議，如無明確事證，則無法認定違法。民眾如有發現相關事件，請儘速通知縣府前往處理。

卑南溪口濕地目前營建署委託台東縣政府經營管理，每年挹注台東縣政府經費，執行濕地經營管理工作、民眾的環境教育與維護野生動植物棲息環境。日前傳出民眾以沖天炮驅鳥的情形，若民眾未經許可，以鞭炮驅趕野生動物，將依法處以新台幣6萬元以上的罰鍰。

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