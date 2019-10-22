影／拆違建收費、劃景觀區祭獎罰 基隆4自治條例將大改造

2019-10-22 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆即時報導



基隆市政府今天在市務會議中，通過109年度總預算案將送請市議會審議。各局處積極爭取各項中央計畫型補助，歲入預算較上年度增加5億餘元，歲出總預算較上年度增加5億餘元，其中，包括基隆美術館展場提升計畫1.4億元等；市府將提出基隆市「美麗城市環境改造四法」4個自治條例送議會審議，包括拆違建收費、劃景觀區祭獎罰等。

林右昌說，美麗城市環境改造四法包括景觀自治條例、廣告物管理自治條例、廢棄車輛清理自治條例、違章建築強制拆除收費自治條例，市府需政策工具維護城市環境與市容景觀乾靜，市民也會有好的生活品質，這四個條例都對應到目前城市環境所面臨課題。

林右昌表示，隨著觀光客到來，需要清整基隆市門面，透過景觀自治條例，劃定景觀管理區域及獎罰措施，協助屋主進行建物整改建或立面清整，民間與市府一起合作，快速讓市容環境越來越好。

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違章建築強制拆除收費自治條例，對於一定年限新的違章建築，拆不勝拆，市府資源與年度拆除預算有限，條例將讓由違建民眾必須負擔拆除費用，遏止違建案產生，維護社會公平正義，也提升市民生活安全品質。

廣告物管理自治條例，則對違法張掛貼廣告物進行管理；廢棄車輛清理自治條例，有鑑廢棄車輛占據車道、停車位或是鄰里巷弄，都造成民眾生活上和消防車輛防災救護上困擾，過去無有效的法治手段處理，特定此條例就是要讓警消、環保局同仁有法源依據移除清理。

財政處表示，基隆市109年度歲入預算為199億6471萬3千元，較上年度194億3515萬5千元，增加5億2955萬8千元，主要係因應施政需求爭取中央計畫型補助收入，增加2億180萬7千元，另外，一般性補助收入，增加4億2253萬7千元。

109年度歲出預算，如按政事別結構分析，仍以教育科學文化支出編列63.37億元，占歲出預算31.75%為最高。另外，109年度仍維持「債務零成長」，109年度債務舉借及償還皆為23億元，係辦理債務舉新還舊之數。

林右昌指出，從104年度預算數163億、105年174億、106年173億、107年177億、108年194億到明年度199億，他擔任市長後，基隆預算規模逐步穩定成長，明年度預算是歷年較高，主要是基隆市建設與工程如火如荼推動。誠如他常說，今年是市政衝刺年，這代表市政突飛猛進，市況繁榮進步。