宜蘭歌唱大賽冠軍獎2萬報名踴躍 清晨4點就有人排隊

2019-10-22 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽今天受理報名，想不到清晨4點多就有人排隊，擔心搶不到參賽名額。圖／縣府提供 分享 facebook 很多人喜愛歌唱，宜蘭縣政府社會處舉辦「108年宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽」，今天上午8點半開始受理報名，想不到清晨4點多就有人排隊，等著要報名參賽，其中不乏高齡長輩者躍躍欲試，報名情況相當踴躍，首日就有3個組別的正取已經額滿，來不及的人要備取等候。

比賽分成五組，各組冠軍者有2萬元獎勵，依序取6名，第6名都還有6000元獎勵，吸引很多人想一展歌喉比較高下。今天上午開始報名到25日，結果一大早就已經有大批熱情者前往縣府社會處中庭排隊等候報名，員工們上班時看到社會處的門口突然熱鬧不已，才知道大家都想要擠入正取參賽資格。

宜蘭縣政府社會處為感謝大家對活動的肯定及支持，縣長林姿妙有感大清早參與報名的朋友們犧牲睡眠時間，可能尚未吃早餐且早晨氣温較涼，特別叮嚀社會處要在報名會場準備金棗茶、熱茶水及餅乾給每位報名者及陪同者暖胃、充飢。

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歌唱活動可以促進心肺功能亦可讓心情愉悅達到身心靈健康，以前縣府舉辦不老長青歌唱大賽，今年擴大舉辦「108年宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽」，第一次有社區推薦合唱組，而且把年齢層下拉到16歲都可以報名參加，成為全民大賽。初賽11月9日至12日，決賽11月16至17日，比賽依年齡分組。截至中午，社會處統計比賽5個組的報名人數。

青春洋溢組(民國68年~92年出生者)正取120人(備取20人)，計有34人報名。活力四射組(民國48年~67年出生者)正取120人(備取20人)，計有119人報名。長青不老組(民國38年~47年出生者)正取120人(備取20人)，計有103人報名。智慧銀光組(民國37年前出生者)正取60人(備取10人)，計有58人報名，個人組共計已有314人報名，包含現場報名的257人、傳真報名的57人。

第5組比賽是社區推薦雙人合唱組，不分年齡、性別，每個社區只能推薦1組，正取40組(備取10組)，目前已有9個社區推薦報名雙人合唱組。