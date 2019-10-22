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宜蘭歌唱大賽冠軍獎2萬報名踴躍 清晨4點就有人排隊

2019-10-22 15:11聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽今天受理報名，想不到清晨4點多就有人排隊，擔心搶不到參賽...
宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽今天受理報名，想不到清晨4點多就有人排隊，擔心搶不到參賽名額。圖／縣府提供
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很多人喜愛歌唱，宜蘭縣政府社會處舉辦「108年宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽」，今天上午8點半開始受理報名，想不到清晨4點多就有人排隊，等著要報名參賽，其中不乏高齡長輩者躍躍欲試，報名情況相當踴躍，首日就有3個組別的正取已經額滿，來不及的人要備取等候。

比賽分成五組，各組冠軍者有2萬元獎勵，依序取6名，第6名都還有6000元獎勵，吸引很多人想一展歌喉比較高下。今天上午開始報名到25日，結果一大早就已經有大批熱情者前往縣府社會處中庭排隊等候報名，員工們上班時看到社會處的門口突然熱鬧不已，才知道大家都想要擠入正取參賽資格。

宜蘭縣政府社會處為感謝大家對活動的肯定及支持，縣長林姿妙有感大清早參與報名的朋友們犧牲睡眠時間，可能尚未吃早餐且早晨氣温較涼，特別叮嚀社會處要在報名會場準備金棗茶、熱茶水及餅乾給每位報名者及陪同者暖胃、充飢。

歌唱活動可以促進心肺功能亦可讓心情愉悅達到身心靈健康，以前縣府舉辦不老長青歌唱大賽，今年擴大舉辦「108年宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽」，第一次有社區推薦合唱組，而且把年齢層下拉到16歲都可以報名參加，成為全民大賽。初賽11月9日至12日，決賽11月16至17日，比賽依年齡分組。截至中午，社會處統計比賽5個組的報名人數。

青春洋溢組(民國68年~92年出生者)正取120人(備取20人)，計有34人報名。活力四射組(民國48年~67年出生者)正取120人(備取20人)，計有119人報名。長青不老組(民國38年~47年出生者)正取120人(備取20人)，計有103人報名。智慧銀光組(民國37年前出生者)正取60人(備取10人)，計有58人報名，個人組共計已有314人報名，包含現場報名的257人、傳真報名的57人。

第5組比賽是社區推薦雙人合唱組，不分年齡、性別，每個社區只能推薦1組，正取40組(備取10組)，目前已有9個社區推薦報名雙人合唱組。

社會處表示，凡是正取及備取的參賽者都可獲得特製紀念品，喜歡唱歌的朋友們千萬不要錯過，把握最後僅餘名額，趕快帶身分證到宜蘭縣政府社會處三樓多功能實驗劇場現場報名或傳真報名9325004。

宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽今天受理報名，想不到清晨4點多就有人排隊，社會處人員送上...
宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽今天受理報名，想不到清晨4點多就有人排隊，社會處人員送上金棗茶、熱茶水及餅乾給前來報名及及陪同暖胃、充飢。圖／縣府提供
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宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽今天受理報名，想不到清晨4點多就有人排隊，社會處人員送上...
宜蘭縣縣長盃星光歌唱大賽今天受理報名，想不到清晨4點多就有人排隊，社會處人員送上金棗茶、熱茶水及餅乾給前來報名及及陪同暖胃、充飢。圖／縣府提供
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