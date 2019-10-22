1年2百萬人羅東夜市 為何畫了藍色標線？

2019-10-22 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣羅東鎮公所這個月起，在人潮多的羅東夜市周邊路面，多了藍色標線，並標示攤位營運時間，畫藍線原來是要管秩序的。圖／羅東鎮公所提供 分享 facebook 羅東夜市一年造訪的遊客多達200萬人次，本月起多了藍色標線。

一般交通標線有白色、黃色、紅色，夜市的藍色標線是做什麼的？原來，宜蘭縣羅東鎮公所為規範攤位擺放區與行人徒步區界線，這個月起，在羅東夜市周邊路面，多了藍色標線，並標示攤位營運時間，畫藍線原來是要管秩序的。

很多遊客的共同經驗是，羅東夜市人多時，被人潮推著走，有時甚至擠都擠不進去，而夜市擁擠，除人多外，有的攤販把桌椅往路中間擺，更造成遊客逛市寸步難行。

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鎮公所畫出藍線是讓攤販設攤的位置有明確的範圍可以遵循，而目前交通標線有白色、紅色、黃色等，但藍色標線並不是交通標線，而是秩序標線，羅東夜有兩百多個攤位，一年的遊客人數約200萬人次，夜市的秩序與環境整潔很重要，對業者與遊客都好。

鎮公所指出，透過藍線標線，建立營業秩序，維持攤位擺放整齊與公平性，也保障維護行人通行權利，鎮公所、羅東警察分局、攤販管理協進會將會巡視與稽查，超越藍線，將會先勸導，勸導不聽開罰，屢勸不聽、屢罰不改善，最嚴重的要開除會籍，不讓違規者設攤。

羅東鎮公所表示，羅東觀光夜市全國知名，向為門面焦點，也是市區人口最密集、商業最繁盛熱絡中心地帶，鎮長吳秋齡積極研擬多項措施，具體改善交通及市容，針對羅東夜市商圈周邊道路實施改善，今年1月29日起公告實施羅東夜市夜間攤販營運行人徒步區，成立「攤販管理協進會」，而為規範攤位擺放區與行人徒步區界線，在夜市周邊路面以增繪藍色標線方式標記，並標示攤位營運時間。

同時，鎮公所在羅東夜市行人徒步區各路口設置禁止車輛進入告示牌面，提醒用路人注意，夜市周邊路面油汙影響消費環境清潔觀瞻，鎮公所派工沖洗乾淨後，已交由攤販管理協進會維護管理，營造優良夜市街道形象。