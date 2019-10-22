這個社區頂樓太陽能發電自給自足 還能賣電帶進收入

2019-10-22 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 /宜蘭即時報導



宜蘭市公所配合國家綠能政策，去年授權七張社區發展協會向縣環保局申請補助經費，運用七張社區活動中心頂樓105坪閒置空間，設置123片太陽能板發電，發電總量達61.5千瓦，轉賣給台電的收入，足以應付社區活動中心一切開支，非常值得推廣。

由於這是宜蘭縣首例將活動中心太陽能板與社區發展協會運作結合的成功案例，宜蘭市長江聰淵今天邀請國立宜蘭大學教授張智欽到場，除了肯定可以增加綠能教育推廣效益外，也因為有使用及維護，更能夠延長頂樓樓板壽命，為社區活動中心創造最大利用價值，未來在太陽能板底下的空間，可以規劃做為多功能環境教室舉辦相關活動。

這套設備今年10月7日完成接線並開始商轉躉電給台電，每個月有4萬元收入，扣除合作廠商的維護等費用，七張社區活動中心還有1萬元，該收入除支應活動中心水電費外，剩餘款做為辦理長照課程、老人福利及長青食堂等社區照顧使用，不但擴大地方綠能普及性，也落實扶助弱勢效益。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！