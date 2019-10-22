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永續能源論壇／諾獎得主：能源要穩健發展 不應影響窮人

中國GDP穩中有進？人大教授發文打臉秒被刪

這個社區頂樓太陽能發電自給自足 還能賣電帶進收入

2019-10-22 13:41聯合報 記者戴永華/宜蘭即時報導

宜蘭市公所配合國家綠能政策，去年授權七張社區發展協會向縣環保局申請補助經費，運用七張社區活動中心頂樓105坪閒置空間，設置123片太陽能板發電，發電總量達61.5千瓦，轉賣給台電的收入，足以應付社區活動中心一切開支，非常值得推廣。

由於這是宜蘭縣首例將活動中心太陽能板與社區發展協會運作結合的成功案例，宜蘭市長江聰淵今天邀請國立宜蘭大學教授張智欽到場，除了肯定可以增加綠能教育推廣效益外，也因為有使用及維護，更能夠延長頂樓樓板壽命，為社區活動中心創造最大利用價值，未來在太陽能板底下的空間，可以規劃做為多功能環境教室舉辦相關活動。

這套設備今年10月7日完成接線並開始商轉躉電給台電，每個月有4萬元收入，扣除合作廠商的維護等費用，七張社區活動中心還有1萬元，該收入除支應活動中心水電費外，剩餘款做為辦理長照課程、老人福利及長青食堂等社區照顧使用，不但擴大地方綠能普及性，也落實扶助弱勢效益。

江聰淵表示，相較於其他能源，太陽能發電是全球公認安全、無毒、結合環保生態、環境融合的最佳選擇，目前大量安裝在學校及機關屋頂上，坊間也不乏結合魚池及農田共生案例，七張社區透過太陽能發電創造收入，非常值得其他社區學習。

宜蘭市七張社區發展協會運用活動中心的屋頂設置太陽能板，發電賣電，除了可以滿足自己...
宜蘭市七張社區發展協會運用活動中心的屋頂設置太陽能板，發電賣電，除了可以滿足自己使用，還能夠有收入推動各項社會福利工作，市公所今天邀請宜大張智欽教授（左二）前往了解。圖／宜蘭市公所提供
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太陽能發電江聰淵台電
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