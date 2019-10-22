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永續能源論壇／諾獎得主：能源要穩健發展 不應影響窮人

基隆家電補助第二波開始了 這次有除濕機且免排隊

2019-10-22 12:52聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市政府配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，因第一波有除濕反應熱烈，今天加碼推出第二波，此次不必像以前要大排長龍，今天下午1點30分起，開放受理網路登記申請，登記截止時間為11月15日下午5點30分止，11月25日統一進行公開抽選。這次並非先排先贏，民眾可分散時間登記申請，如果不會上網可到市府找專人協助。

基隆市長林右昌宣布，節能家電補助第二波來了，今天下午1點半起，開放受理網路登記。...
基隆市長林右昌宣布，節能家電補助第二波來了，今天下午1點半起，開放受理網路登記。記者游明煌／攝影
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工務處長張元良表示，本計畫經積極與經濟部溝通爭取獲准後，額外增加住宅家電補助預算共401萬元，預計可補助冷暖氣機約313台、電冰箱約313台、除濕機約1060台，歡迎民眾把握。

市長林右昌說，這次採全面線上化申請，不用再大排長龍，申請民眾須提供電子信箱，以利後續通知。這次並非先排先贏，民眾可分散時間登記申請，如果不會上網可到新府找專人協助，公開的抽選在11月25日，邀請公證人見證。

張元良表示，節能冷暖氣機每瓩補助1000元，每台補助不超過3000元；電冰箱則為每公升補助10元，每台補助不超過3000元；而較熱門的除濕機，因另有家電退貨物稅補助可向「財政部」併同申請，故本次補助調整補助金額為每公升200元，每台補助不超過2000元。購買期間追溯至108年4月30日起購買一、二級節能冷暖氣機、電冰箱及除濕機者。

工務處說，申請民眾之戶籍地及裝機地均須為基隆市，且採每一裝機地址，限申請冷暖氣機、電冰箱及除濕機各1台為上限，若先前已獲本府補助之品項者不得再次申請。

補助全面改為線上限期登記方式，符合補助資格者可至「基隆市住宅家電汰換補助」網站(網址: https://www.klsrs.com)進行線上申請。只須提供基本連絡資料並上傳購買(發票)及回收證明（廢四機聯單等），待線上初審通過後即獲得補助抽選資格。線上開放登記期間，如有申請操作困難者，可電話洽詢或親至工務處申請櫃檯，將有專人協助處理。

工務處已設置住商節電專線電話：（02)）4272437提供民眾進行諮詢，民眾亦可於「基隆市共推住商節電行動網」（網址:www.kleco.com.tw）、「基隆市政府工務處網站」（網址：https://publicworks.klcg.gov.tw/）、「基隆市政府全球資訊網」（網址: https://www.klcg.gov.tw/）獲得相關補助計畫及節電資訊。

基隆市長林右昌宣布，節能家電補助第二波來了，今天下午1點半起，開放受理網路登記。...
基隆市長林右昌宣布，節能家電補助第二波來了，今天下午1點半起，開放受理網路登記。記者游明煌／攝影
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基隆除濕機節電
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