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花蓮社福智慧化 服務隨手查還可線上選物

2019-10-22 11:44聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣府爭取衛福部補助，推行「智慧福利服務行動躍升計畫」，整合多項社福資訊，建置網路平台，今天起，縣民上網就可即時查詢或申辦；最特別的是「線上選物」，經社工訪視符合資格的急難家戶，可上網到實（物）銀行選物，宅配到府。

縣府社會處表示，以往民眾若要查詢相關社會資訊或申辦資格等，可撥打1999專線，或上社會處網頁查詢。

為提升服務，讓縣民更精確掌握各項福利資訊，縣府爭取「智慧福利服務行動躍升計畫」，今年第一階段獲得570萬元，建置網路平台，與中央社福資料庫介接，縣民可以直接連網查詢；明年第二階段有670萬元，服務內容再擴增。

縣府副秘書長兼社會處長張逸華說，平台分成福利掌上查、實（食）物銀行線上選物、到宅線上申辦、福利盤點資源地圖等選項，縣民可以輸入自身資料，查詢符合資格的社會福利，也可查詢申請後的辦理進度及結果等。

救急不救窮的實（食）物銀行，以前是由社工為經訪視後，符合資格的案家選擇物資，每月一次宅配到家，現在案家可自行選物，更能對準需求。

今天啟用儀式，由縣長徐榛蔚、副議長潘月霞及多位議員，一同啟動服務系統。

徐榛蔚說，推動智慧社福是希望將社會福利系統化、智慧化的整合，提供民眾更直接、便利的服務模式，讓有需要幫助的民眾，即時獲得協助。

新推出的智慧福利行動躍升平台網址https://welfare.hl.gov.tw/people，以手機掃描Qr Code也可直接導向網站查詢。

花蓮「智慧福利服務行動躍升平台」今天啟動，縣府盼藉由上網直覺式點選，取代傳統紙本...
花蓮「智慧福利服務行動躍升平台」今天啟動，縣府盼藉由上網直覺式點選，取代傳統紙本申辦耗時費時，更加便民。記者王燕華／攝影
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花蓮「智慧福利服務行動躍升平台」今天上線，方便縣民隨時、隨手查詢。記者王燕華／攝...
花蓮「智慧福利服務行動躍升平台」今天上線，方便縣民隨時、隨手查詢。記者王燕華／攝影
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花蓮「智慧福利服務行動躍升平台」今天上線，其中實（食）物銀行線上選物，是一大特色...
花蓮「智慧福利服務行動躍升平台」今天上線，其中實（食）物銀行線上選物，是一大特色。記者王燕華／攝影
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徐榛蔚社工衛福部
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