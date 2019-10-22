台東縣金峰鄉「洛神花季」系列活動開跑了

2019-10-22 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東即時報導



台東縣金峰鄉年度盛事洛神花季系列活動正式開跑，今天在台東生活美學館百老匯舞台預告活動內容。公所表示，今年以「金峰傳愛 洛地深耕」來作為主軸，用創新及創意與用心呈現為期1個月豐富的洛神花系列活動。

金峰鄉鄉長蔣爭光表示，每年這個時節，就是洛神葵開花的時候，也宣告洛神花季的到來，金峰鄉洛神栽種30公頃以上，是全縣最大洛神花產地。洛神花田集中在歷坵、新興、嘉蘭村等地，能看到一大片開花的美景。

今年活動自10月26日至12月07日止，系列活動有「全國原住民傳統射箭競賽」、「捅花競賽暨洛神花季開幕」、「國際公益路跑」、「我是峰子樂團競賽暨慈善音樂會」及「洛神花採擷體驗」等，另外更推出輕旅行遊程，包括東63、東64、東66等3線紅金寶小旅行，活動可說是多元又豐富。

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11月5日洛神花季開幕、6日傳統技藝競賽、11、12日排球賽、19、20日「一捅天下」捅洛神比賽、26日路跑活動，27日歡唱比賽。