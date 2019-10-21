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花蓮客家歌謠比賽 傳承客家歌曲文化

2019-10-21 18:09聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣政府客家事務處2019「客家之星」客家歌謠比賽，昨天在花蓮縣客家文化會館演藝廳進行，總獎金高達14萬元。對唱組、少年組第一名是年僅10歲的邱詒玲，獲獎者不僅獲頒獎狀及商品禮券，也將代表花蓮縣參加全國客家歌謠比賽，讓客家音樂及客家曲廣為流傳。

比賽結果對唱組第一名為邱詒玲、邱宇謙，團體組冠軍是花蓮縣客屬會新城分會，傳統組第一名彭清意，流行組第一名是詹翔真，少年組則是由邱詒玲奪下冠軍。

客家事務處長彭偉族表示，感謝所有參加本次歌唱比賽活動鄉親，讓客家文化傳藉由生動活潑方式行銷及推廣，藉以鼓勵更多年輕朋友認同客家文化，使客家傳統繼續傳承及創新。

彭偉族說，歌謠是傳承客家語言文化無形利器，讓客家歌謠能夠不分年齡及族群繼續傳唱，辦理「客家之星」客家歌謠比賽，能培育推廣客家音樂文化種子，提供所有喜愛客家歌謠朋友驗收平時學習成果及互相觀摩交流平台。

客家事務處長彭偉族（左）頒發客家歌謠比賽少年組冠軍給10歲邱詒玲（中）、指導老師...
客家事務處長彭偉族（左）頒發客家歌謠比賽少年組冠軍給10歲邱詒玲（中）、指導老師唐山（右）。圖／客家事務處提供
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花蓮「客家之星」客家歌謠比賽對唱組第一名由邱詒玲（右）、邱宇謙拿下。圖／客家事務...
花蓮「客家之星」客家歌謠比賽對唱組第一名由邱詒玲（右）、邱宇謙拿下。圖／客家事務處提供
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