花蓮客家歌謠比賽 傳承客家歌曲文化

2019-10-21 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮縣政府客家事務處2019「客家之星」客家歌謠比賽，昨天在花蓮縣客家文化會館演藝廳進行，總獎金高達14萬元。對唱組、少年組第一名是年僅10歲的邱詒玲，獲獎者不僅獲頒獎狀及商品禮券，也將代表花蓮縣參加全國客家歌謠比賽，讓客家音樂及客家曲廣為流傳。

比賽結果對唱組第一名為邱詒玲、邱宇謙，團體組冠軍是花蓮縣客屬會新城分會，傳統組第一名彭清意，流行組第一名是詹翔真，少年組則是由邱詒玲奪下冠軍。

客家事務處長彭偉族表示，感謝所有參加本次歌唱比賽活動鄉親，讓客家文化傳藉由生動活潑方式行銷及推廣，藉以鼓勵更多年輕朋友認同客家文化，使客家傳統繼續傳承及創新。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！