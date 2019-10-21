花蓮客家歌謠比賽 傳承客家歌曲文化
2019-10-21 18:09
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
花蓮縣政府客家事務處2019「客家之星」客家歌謠比賽，昨天在花蓮縣客家文化會館演藝廳進行，總獎金高達14萬元。對唱組、少年組第一名是年僅10歲的邱詒玲，獲獎者不僅獲頒獎狀及商品禮券，也將代表花蓮縣參加全國客家歌謠比賽，讓客家音樂及客家曲廣為流傳。
比賽結果對唱組第一名為邱詒玲、邱宇謙，團體組冠軍是花蓮縣客屬會新城分會，傳統組第一名彭清意，流行組第一名是詹翔真，少年組則是由邱詒玲奪下冠軍。
客家事務處長彭偉族表示，感謝所有參加本次歌唱比賽活動鄉親，讓客家文化傳藉由生動活潑方式行銷及推廣，藉以鼓勵更多年輕朋友認同客家文化，使客家傳統繼續傳承及創新。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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彭偉族說，歌謠是傳承客家語言文化無形利器，讓客家歌謠能夠不分年齡及族群繼續傳唱，辦理「客家之星」客家歌謠比賽，能培育推廣客家音樂文化種子，提供所有喜愛客家歌謠朋友驗收平時學習成果及互相觀摩交流平台。
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