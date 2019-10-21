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東北季風吹揚塵影響空品 花蓮縣府發1萬多個口罩

2019-10-21 18:00聯合報 記者王思慧／即時報導

花蓮縣每年10月起至翌年3月為東北季風期間，各河川主支流匯流處或出海口附近裸露河灘地，易受強風吹襲引發風飛砂，影響鄰近河岸地區村落居家生活品質與交通行車安全。為保障縣民健康，花蓮縣政府送出1萬2千多個口罩給民眾和師生，並加派灑水車，以減少揚塵。

花蓮縣府民政處代理處長江東成表示，今天分別載運1萬2千多個口罩至村長服務處及鄰近學校，發放區域包含新城鄉新城村、順安村、新城國中；秀林鄉秀林村、富世村及秀林國中、富世國小及秀林國小。

除採購大量口罩，在疏濬工程結束後，將引進台東卑南溪河川揚塵抑制水梯田工法，在完成疏濬區域進行水覆蓋，面積約達22公頃。

江東成指出，縣府於立霧溪河川施行疏濬工程，時值東北季風期間持續加派灑水車，每天3輛車運行河床砂石車運輸便道，及管制站聯外台8線，並於每天上、下午繞行新城村街道，以減少路面揚塵。另外，若環保署或中央氣象局偵測空品達紅色警戒，縣府會機動出灑水車在河道旁施工處、附近街道、學校周邊適度進行灑水措施。

花蓮縣每年在東北季風期間，各河川或出海口裸露河灘地，易受強風吹襲引發風飛砂，花蓮...
花蓮縣每年在東北季風期間，各河川或出海口裸露河灘地，易受強風吹襲引發風飛砂，花蓮縣府發放1萬2千多個口罩給秀林鄉、新城鄉居民和師生。圖／花蓮縣政府提供
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