當鴨肉遇上麵…激發創意無限 宜蘭首創鴨肉麵烹調競賽

2019-10-21 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭縣政府輔導宜蘭縣養鴨生產合作社舉辦的鴨鄉鴨香活動，首創「宜蘭鴨肉麵競賽」，今天舉辦第一階段專業評審評分，評審以口感、外觀、創意及價格做為評分重點，共有10組實體店面及9組創意隊伍參賽，各具特色。後續將於11月2日鴨鄉鴨香主活動當天，在五結中興文化創意園區進行最後的民眾品評投票，精彩可期。

實體店面組參賽作品除了有延續傳統滋味的鴨肉湯麵外，還有許多令人意想不到的組合，像是鴨肉義大利麵、生炒鴨肉羹麵、櫻桃鴨咖哩湯烏龍麵、烤鴨拉麵鍋、鴨賞炒麵、鴨油拌麵等。創意組也不遑多讓，有融入湖北、越南風味的創意湯頭及烹調手法，結合在地食材的紅椒鑲櫻桃鴨佐飛魚卵蔥拌麵，難得一見的鴨蛋腸料理等。

縣府農業處表示，參賽隊伍都相當用心，發揮巧思與創意，烹煮出別具宜蘭特色的鴨肉麵，讓人印象深刻，期許掀起鴨肉料理風潮，進而提升市場對鴨肉的需求量。

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蘭陽技術學院許良民老師也在現場示範兩款創意料理─櫻桃鴨賞蘿蔔糕及以皮蛋鹹蛋為主角的金銀蛋叭噗，簡單又美味。11月2日主活動當天也會教大家動手做，即日起開放DIY網路報名（網址：www.facebook.com/ilanduck）額滿為止。