體諒長輩足底不適 花蓮牛犁協會做專屬山海襪

2019-10-21 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮縣牛犁社區交流協會致力於銀髮族社區據點，發現許多長輩走路腳會痠痛，不能走太久、太遠，這才發現原來長輩穿的襪子支撐力不夠，也有太緊或太鬆問題，因此決定研發專屬銀髮族的「山海襪」，不但足底增厚，足弓有3倍毛圈舒緩走路壓力，更讓襪口服貼腳踝，還有左右腳設計，讓長輩走路更加輕鬆。

牛犁社區交流協會社照組長楊富民表示，協會去年帶著長輩們的作品到日本參加展覽，一舉獲得評審賞，去年雖然經費拮据的，曾經希望能帶1、2名會日文的阿嬤前往，讓她們直接用日文與日本人介紹自己的作品。但一問之下長輩們卻因為走不動，無法前往，這才發現原來市面上很少有專屬長輩的襪子，因此決定著手研發。

牛犁協會利用一整年時間調查壽豐鄉各個村落的長輩們，蒐集、統整需求，發現襪口鬆緊造成腳不舒服、襪子太薄好像直接踩到地板；或因糖尿病或年紀大，腳開始腫脹等情形。

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最後牛犁協會研發出「山海襪」，足弓加強3倍毛圈，增加腳的支撐力，減輕長輩走路負擔；足側也有彈力包覆設計；在腳趾部分特別加厚，達到避震效果；襪口鬆緊度適宜，可貼合腳踝。最重要的是，長輩們因長期勞動，腳板通常較寬，協會更使用萊卡纖維，可比一般襪子增加3倍彈性。