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為病患累到心臟裝支架 郭成興獲醫奉獎、饒慶鈴致賀

2019-10-21 11:22聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

今年50歲，現任台東基督教醫院婦產科主任郭成興，2009年3月遠從台北市來到台東偏鄉服務已10年又7個月，過去10年來，他因看診細心用心，深獲病患、產婦與家屬肯定，他也因過度勞累，45歲時心臟就裝了3根支架，但他依然堅守著崗位，為台東女性病患及產婦服務。

郭成興獲得今年第29屆醫療奉獻獎，台東縣長饒慶鈴今天上午前往東基醫院，由東基醫療財團法人執行長呂信雄、縣衛生局長黃明恩陪同，代表台東縣民向郭成興致謝，並致贈紅榜恭賀郭成興；饒慶鈴也希望郭成興為了台東的婦女，一定要照顧好自己的身體，絕對不能累倒。

過去十年，台東新生兒人數共1萬7244人，郭成興接生多達5148人，占29.8%，十年來三成台東新生兒都由郭成興與東基團隊接生，也因郭成興看診相當仔細，口碑遠播，還有人從花蓮玉里單程搭車逾2小時跑到東基，只為讓郭成興看診。

雖然掛號病患多，但郭成興總心想病患遠道而來，他一定要更用心，從不馬虎，有時甚至花半小時以上時間為病人看診，也因此郭成興常有夜間門診看完所有病人，已是隔天凌晨1、2點。

台東縣長饒慶鈴（左二）今天上午前往東基醫院，由東基醫療財團法人執行長呂信雄（右）...
台東縣長饒慶鈴（左二）今天上午前往東基醫院，由東基醫療財團法人執行長呂信雄（右）、縣衛生局長黃明恩（左）陪同，代表台東縣民向獲今年醫奉獎的東基婦產科主任郭成興致謝與祝賀。記者羅紹平／攝影
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饒慶鈴
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