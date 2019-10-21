為病患累到心臟裝支架 郭成興獲醫奉獎、饒慶鈴致賀

2019-10-21 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



今年50歲，現任台東基督教醫院婦產科主任郭成興，2009年3月遠從台北市來到台東偏鄉服務已10年又7個月，過去10年來，他因看診細心用心，深獲病患、產婦與家屬肯定，他也因過度勞累，45歲時心臟就裝了3根支架，但他依然堅守著崗位，為台東女性病患及產婦服務。

郭成興獲得今年第29屆醫療奉獻獎，台東縣長饒慶鈴今天上午前往東基醫院，由東基醫療財團法人執行長呂信雄、縣衛生局長黃明恩陪同，代表台東縣民向郭成興致謝，並致贈紅榜恭賀郭成興；饒慶鈴也希望郭成興為了台東的婦女，一定要照顧好自己的身體，絕對不能累倒。

過去十年，台東新生兒人數共1萬7244人，郭成興接生多達5148人，占29.8%，十年來三成台東新生兒都由郭成興與東基團隊接生，也因郭成興看診相當仔細，口碑遠播，還有人從花蓮玉里單程搭車逾2小時跑到東基，只為讓郭成興看診。

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