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呂國華跑世界6大馬 宜蘭完成百馬

2019-10-21 00:12聯合報 記者戴永華/宜蘭報導

宜蘭縣前縣長呂國華（站者前排左7）完成第100場全馬賽，由四季健跑會員陪跑並開心...
宜蘭縣前縣長呂國華（站者前排左7）完成第100場全馬賽，由四季健跑會員陪跑並開心合影。 記者戴永華／攝影
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宜蘭冬山河水岸馬拉松比賽昨天登場，前縣長呂國華在此締造人生第100場跑全馬的紀錄，昨天在四季健跑協會會員陪跑下，開心完賽，成為國內政治人物完成百馬賽及世界6大馬拉松賽的第一人。

今年對呂國華而言，是很特別一年，他4月底飛到英國，高舉著國旗跑完倫敦馬拉松後，終於完成世界6大馬的最後一塊拼圖；世界馬拉松大滿貫是全球的頂級馬拉松巡迴賽，6大城市馬拉松大賽共包含美國波士頓、芝加哥、紐約馬拉松、德國柏林馬拉松、日本東京馬拉松與英國倫敦馬拉松，目前國內跑完世界「6大馬」不到百人。

呂國華昨天在故鄉完成百馬賽，他是宜蘭四季健跑會理事長，堅持人生第100場全馬賽要留在家鄉，這次全馬重點在於感受過程，而非衝刺成績，不少會員跑完各自的競賽項目後，又回頭陪跑，一行約20人浩浩蕩蕩跑過風光秀麗的鄉間小路，一邊喊著「百馬、加油」，拉起紅布條衝向終點線時，吸引眾人目光，昨天四季健跑一起完成百馬者，另有羅漢貴及林財福。

呂國華個人最好全馬成績3小時48分，他說全馬必須有堅強意志力才能完賽，而且一面跑、可一面思索很多問題，近年來他努力用雙腳認識宜蘭、台灣，更跑到世界各地去拓展視野及了解先進建設，將繼續抱持著努力不懈的精神衝刺立委選情。

馬拉松呂國華倫敦2020選舉宜蘭縣立委

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