約400年前爭奪和平島 西班牙給荷蘭的第一封戰帖曝光

2019-10-20 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／即時報導



「我不會放棄西班牙在這邊建造的堡壘，我和我的駐軍會堅定守護，迎面挑戰！」約400年前的大航海時代，基隆和平島已是兵家必爭之地，西班牙人給荷蘭的第一封戰帖，今天曝光了。

今年基隆市十大伴手禮文創組很有意思，其中宏岳國際「史詩泡沫劇-仿書精裝岩石手工皂禮盒」，把400年前為了爭奪和平島，西班牙給荷蘭的第一封戰帖，複製收錄其中。

宏岳公司負責人黃偉傑說，如果用教條式的說西班牙的歷史，大家會覺得很無職，他們用肥皂劇的方式，洗肥皂會有泡沫，肥皂劇就是講連續劇的意思，。

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用伴手禮來呈現大航海歷史及和平島的地質地貌，他們的手工岩石皂，有豆腐岩，蜂窩岩，燭心岩。「買這個是要向人宣戰嗎？」記者問，黃偉傑說，不用宣戰啦，送給女朋友滿好的，可以洗洗澡。希望透過這樣的伴手禮，讓大家更認識基隆更認識和平島。