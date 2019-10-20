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約400年前爭奪和平島 西班牙給荷蘭的第一封戰帖曝光

2019-10-20 20:06聯合報 記者吳淑君／即時報導

「我不會放棄西班牙在這邊建造的堡壘，我和我的駐軍會堅定守護，迎面挑戰！」約400年前的大航海時代，基隆和平島已是兵家必爭之地，西班牙人給荷蘭的第一封戰帖，今天曝光了。

今年基隆市十大伴手禮文創組很有意思，其中宏岳國際「史詩泡沫劇-仿書精裝岩石手工皂禮盒」，把400年前為了爭奪和平島，西班牙給荷蘭的第一封戰帖，複製收錄其中。

宏岳公司負責人黃偉傑說，如果用教條式的說西班牙的歷史，大家會覺得很無職，他們用肥皂劇的方式，洗肥皂會有泡沫，肥皂劇就是講連續劇的意思，。

用伴手禮來呈現大航海歷史及和平島的地質地貌，他們的手工岩石皂，有豆腐岩，蜂窩岩，燭心岩。「買這個是要向人宣戰嗎？」記者問，黃偉傑說，不用宣戰啦，送給女朋友滿好的，可以洗洗澡。希望透過這樣的伴手禮，讓大家更認識基隆更認識和平島。

聖薩爾瓦多城就在基隆和平島，為西班牙人於1626年發現北台灣三貂角，同年5月16日佔領北台灣雞籠後開始建造， 十多年後才完工。1642年發生雞籠之戰，荷蘭軍隊攻打聖薩爾多城，經過激烈砲擊後，該城僅剩西邊稜堡。1664年，在南台灣失利的荷蘭人重新轉進北台灣，並修復原城成為北荷蘭城（Noord Holland）。其後在鄭氏王朝鄭經的攻打下，1668年荷蘭人炸燬北荷蘭城，並自基隆撤退。

約400年前的大航海時代，基隆和平島已是兵家必爭之地，西班牙人給荷蘭的第一封戰帖...
約400年前的大航海時代，基隆和平島已是兵家必爭之地，西班牙人給荷蘭的第一封戰帖，今天曝光了。記者吳淑君／攝影
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今年基隆市十大伴手禮文創組很有意思，宏岳國際「史詩泡沫劇-仿書精裝岩石手工皂禮盒...
今年基隆市十大伴手禮文創組很有意思，宏岳國際「史詩泡沫劇-仿書精裝岩石手工皂禮盒」，把400年前為了爭奪和平島，西班牙給荷蘭的第一封戰帖，複製收錄其中。記者吳淑君／攝影
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今年基隆市十大伴手禮文創組很有意思，宏岳國際「史詩泡沫劇-仿書精裝岩石手工皂禮盒...
今年基隆市十大伴手禮文創組很有意思，宏岳國際「史詩泡沫劇-仿書精裝岩石手工皂禮盒」，把400年前為了爭奪和平島，西班牙給荷蘭的第一封戰帖，複製收錄其中。記者吳淑君／攝影
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荷蘭基隆西班牙
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