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整隻小卷包進去 基隆這家天婦羅賣到國外去了

2019-10-20 19:23聯合報 記者吳淑君／即時報導

在台灣，天婦羅是一種從日據時代流傳下來的傳統料理，許多人吃天婦羅就會想到基隆，傳承三代的基隆信義天婦羅，不斷開發新口味，這次更把整隻小卷包進去，獲選基隆十大伴手禮，店家今天現炸小卷天婦羅請大家試吃，吃過的人都說好吃。

老闆李茂林在基隆信義市場起家，他的天婦羅有原味，起司，花枝，牛蒡，小卷，5種口味，大圓是最傳統的原味天婦羅，叫大圓是因為長得圓圓的，像金幣一樣。

他開發急速殺菌真空包，賣到印尼，大陸，加洲，加拿大等國，這次為了角逐基隆十大伴手禮，他開發小卷天婦羅新口味，把基隆特產小卷包進去，雙重基隆味，深獲評審青睞。

想吃他的天婦羅，一盒200克，大圓，牛蒡賣80元，起司和花枝100元，小卷是新產品還未訂價。也可以到信義市場買秤斤的。

基隆市第五屆特色伴手禮選拔，今天在孝一路的委託行舉行成果發表暨展售會，市長林右昌親自頒獎獲選食品組、文創組各10家業者。

食品組決選得獎名單，大方合展「阿里棒棒啵啵肉乾」、基隆信義天婦羅「基隆信義天婦羅」、朋廚烘焙坊「蝦妹藻哥 手作禮盒」、永茂商行「心干寶貝-手作海味醬禮盒」、溫莎堡食品「吟心月餅禮盒」、漁品軒「海味醬蕎麥拌麵組」、蔡技食品「基隆鎖管醬禮盒組」、食之飴「霸王卷化石燒」、岑品事業「AGAR-AGAR鳳尾 脆梅石花凍」、珍味香餅家「帝王酥」。

基隆信義天婦羅以小卷天婦羅，入選基隆十大伴手禮。記者吳淑君／攝影
基隆信義天婦羅以小卷天婦羅，入選基隆十大伴手禮。記者吳淑君／攝影
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基隆信義天婦羅以小卷天婦羅，入選基隆十大伴手禮。記者吳淑君／攝影
基隆信義天婦羅以小卷天婦羅，入選基隆十大伴手禮。記者吳淑君／攝影
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基隆信義天婦羅以小卷天婦羅，入選基隆十大伴手禮，口感很特別。記者吳淑君／攝影
基隆信義天婦羅以小卷天婦羅，入選基隆十大伴手禮，口感很特別。記者吳淑君／攝影
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基隆信義天婦羅以小卷天婦羅，入選基隆十大伴手禮。記者吳淑君／攝影
基隆信義天婦羅以小卷天婦羅，入選基隆十大伴手禮。記者吳淑君／攝影
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基隆伴手禮文創
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