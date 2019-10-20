整隻小卷包進去 基隆這家天婦羅賣到國外去了

2019-10-20 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／即時報導



在台灣，天婦羅是一種從日據時代流傳下來的傳統料理，許多人吃天婦羅就會想到基隆，傳承三代的基隆信義天婦羅，不斷開發新口味，這次更把整隻小卷包進去，獲選基隆十大伴手禮，店家今天現炸小卷天婦羅請大家試吃，吃過的人都說好吃。

老闆李茂林在基隆信義市場起家，他的天婦羅有原味，起司，花枝，牛蒡，小卷，5種口味，大圓是最傳統的原味天婦羅，叫大圓是因為長得圓圓的，像金幣一樣。

他開發急速殺菌真空包，賣到印尼，大陸，加洲，加拿大等國，這次為了角逐基隆十大伴手禮，他開發小卷天婦羅新口味，把基隆特產小卷包進去，雙重基隆味，深獲評審青睞。

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想吃他的天婦羅，一盒200克，大圓，牛蒡賣80元，起司和花枝100元，小卷是新產品還未訂價。也可以到信義市場買秤斤的。

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