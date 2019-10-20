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宜蘭太平山山毛櫸轉金黃 周末假日交管

2019-10-20 20:06中央社 宜蘭縣20日電

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的台灣山毛櫸群樹葉已轉為金黃色。林務局今天表示，為配合觀賞期，翠峰景觀道路即日起到11月中周末假日實施交管，進入車輛以200輛為限。

林務局羅東林區管理處育樂課長吳思儀說，台灣山毛櫸又稱台灣水青岡，是冰河時期孑遺的珍貴植物，為文資法公告的珍貴稀有植物。每年10月中旬過後，太平山國家森林遊樂區的台灣山毛櫸群樹葉就會開始換上秋衣，從翠綠轉為金黃，漂亮又詩意，總吸引大批遊客上山賞秋葉。

她表示，遊樂區內的台灣山毛櫸國家步道全長約3.8公里，步道往返約需3小時。步道前段是昔日大元山林場的運材軌道，沿途仍可見殘留的銅纜、鐵道路基及轉轍器等林業遺跡，呈現人文氣息；步道末段約3.2公里處到終點，可欣賞廣達900公頃、台灣最大面積的台灣山毛櫸原始林。

吳思儀說，由於今年山區提早感受寒意，加上早晚溫差大，目前遊樂區的台灣山毛櫸群樹葉已經約有一半變黃，整片山頭漸漸成為金色森林，且已經有落葉，到11月上旬前都是最佳觀賞期。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理黃信偉說，由於通往台灣山毛櫸國家步道主要動線為翠峰景觀道路，道路所在位置為翠峰湖生態保育區。為避免過多車輛進入，影響野生動物棲息及生態環境，今年依照往例從10月19日至11月17日期間每個周末假日，實施動態總量交通管制措施，當進入翠峰景觀道路的車輛總數達200輛時，就啟動交管。

黃信偉表示，考量山區多變氣候及遊客安全，台灣山毛櫸國家步道下午2時後請勿再進入，且步道2.5公里處至3公里處為落差近100公尺的急陡坡，手機通訊微弱，提醒遊客注意。

森林遊樂區太平山文資法
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