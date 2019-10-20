藍營幹部竟列對手陣營輔選名單 花蓮縣黨部澄清
2019-10-20 17:58
聯合報 記者王思慧
／即時報導
國民黨花蓮縣黨部針對花蓮縣議員第八選區補選，對手陣營在未經同意下，將多名國民黨內輔選幹部的名字列入文宣中，今天黨部幫黨內幹部對外澄清，並向對手陣營表達抗議。
「前兩天就有輔選幹部拿著對手的文宣問我，『明明沒有支持對手，但對手競選總部成立邀請卡卻把我的名字寫進去』」。國民黨花蓮縣秀林鄉黨部主任朱雲潔說，這些輔選幹部都感到不解，甚至憤怒，要求黨部替他們對外說明清楚，不希望造成外界誤會。這樣混淆視聽「強迫中獎」選舉方式，違反民主精神，期盼各陣營能回到君子之爭。
朱雲潔說，明年總統大選與立委選舉在即，這場縣議員補選可說是大選在地方的前哨戰，非常重要，希望在良性競爭下，選出造福地方縣議員。
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國民黨秀林鄉黨部今天也發出聲明，指出田韻馨女士未經楊明德等人同意，在其參加花蓮縣第八選區縣議員總部成立大會邀請觀禮文宣中，擅自將楊明德等人登入輔選幹部之列，已違反個資法及偽造文書之嫌，且有影響他人選舉之結果，請田女士於2日內（10月22日以前）速在臉書及地方報紙刊登道歉啟事，否則黨部將提出民刑事訴訟。
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