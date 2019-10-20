親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

丹麥羽賽／戴資穎衛冕成功 續坐球后寶座

陸委會反問馬英九：港府已讀不回 為何不憤怒？

藍營幹部竟列對手陣營輔選名單 花蓮縣黨部澄清

2019-10-20 17:58聯合報 記者王思慧／即時報導

國民黨花蓮縣黨部針對花蓮縣議員第八選區補選，對手陣營在未經同意下，將多名國民黨內輔選幹部的名字列入文宣中，今天黨部幫黨內幹部對外澄清，並向對手陣營表達抗議。

「前兩天就有輔選幹部拿著對手的文宣問我，『明明沒有支持對手，但對手競選總部成立邀請卡卻把我的名字寫進去』」。國民黨花蓮縣秀林鄉黨部主任朱雲潔說，這些輔選幹部都感到不解，甚至憤怒，要求黨部替他們對外說明清楚，不希望造成外界誤會。這樣混淆視聽「強迫中獎」選舉方式，違反民主精神，期盼各陣營能回到君子之爭。

朱雲潔說，明年總統大選與立委選舉在即，這場縣議員補選可說是大選在地方的前哨戰，非常重要，希望在良性競爭下，選出造福地方縣議員。

國民黨秀林鄉黨部今天也發出聲明，指出田韻馨女士未經楊明德等人同意，在其參加花蓮縣第八選區縣議員總部成立大會邀請觀禮文宣中，擅自將楊明德等人登入輔選幹部之列，已違反個資法及偽造文書之嫌，且有影響他人選舉之結果，請田女士於2日內（10月22日以前）速在臉書及地方報紙刊登道歉啟事，否則黨部將提出民刑事訴訟

國民黨花蓮縣黨部指出，對手陣營將黨內幹部名單列入，今天特別澄清。圖／國民黨花蓮縣...
國民黨花蓮縣黨部指出，對手陣營將黨內幹部名單列入，今天特別澄清。圖／國民黨花蓮縣黨部提供
分享

國民黨刑事訴訟
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

整隻小卷包進去 基隆這家天婦羅賣到國外去了

2019-10-20 19:23

韓國瑜不訪美何時來基隆？ 發言人：基隆一定不缺席

2019-10-20 16:07

影／呂國華人生百場全馬 四季健跑會員喊口號陪跑完賽

2019-10-20 15:47

不是裝置藝術！ 台東縣立游泳池窗框插滿丟棄飲料杯

2019-10-20 14:54

柯文哲上周來林右昌今天到 委託行伴手禮市集有味道

2019-10-20 13:40

網路假消息多 臉書明在花蓮辦數位公民培育講座

2019-10-20 12:47

影／冬山河馬拉松甜蜜蜜 女友完賽「百馬王子」求婚成功

2019-10-20 10:50

潛艦園區落腳和平島 學者：對居民沒有太多好處

2019-10-20 07:48

美食新天地／康香園招牌魚湯麵 老幼都愛吃

2019-10-20 00:03

搜救違規登山客 宜蘭也將收費

2019-10-20 00:00

拿退休金助學 以父母之名設獎學金

2019-10-19 23:57

聯合盃作文 花蓮逾2000人比文采

2019-10-19 23:57

台東急救小學堂 全民學CPR+AED

2019-10-19 22:48

內蒙文化交流團訪池上 伯朗大道快閃演出遊客驚豔

2019-10-19 22:10

影／持續照顧普悠瑪傷者 台鐵局：成立基金會是選項

2019-10-19 22:07

影／普悠瑪事故周年台鐵辦追思會 家屬嘆：一樣揪心

2019-10-19 20:48

影／基隆關懷據點嘉年華千人熱舞 每2里1個關懷據點

2019-10-19 20:36

影／基隆韓粉見面會唱現在要出征 韓國瑜影帶感謝不離不棄

2019-10-19 20:06

原住民專門人才獎勵頒獎典禮 共1282名獲獎

2019-10-19 16:51

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

退休公務員林睿宏感念父母恩 成立獎學金助清寒

2019-10-19 16:45

對違規山難宜蘭擬具條例 救援將收費

2019-10-19 16:40
看更多

熱門文章

徐耀昌批同婚「絕子絕孫」苗栗愛轉來協會要縣長道歉

2019-10-19 23:05

王惠美陪蔡英文拜廟掀波瀾 接韓競總主委機會反大增？

2019-10-19 22:21

潛艦園區落腳和平島 學者：對居民沒有太多好處

2019-10-20 07:48

Lamigo桃猿隊3連霸 中午桃園市封王遊行和市府廣場慶祝

2019-10-20 09:30

排隊買房？網友質疑是「專業排隊戶」

2019-10-19 20:39

不是裝置藝術！ 台東縣立游泳池窗框插滿丟棄飲料杯

2019-10-20 14:54

南投茶博馬拉桑野餐帶動人潮 參觀人數將突破60萬

2019-10-19 23:17

台灣廟宇的傳奇 北斗奠安宮舊廟和聖三媽被迫離鄉30年

2019-10-19 22:49

秘境神木級板根壯美 山友12個小時看1棵樹都值得

2019-10-20 08:47

影／基隆韓粉見面會唱現在要出征 韓國瑜影帶感謝不離不棄

2019-10-19 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top