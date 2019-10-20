藍營幹部竟列對手陣營輔選名單 花蓮縣黨部澄清

2019-10-20 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／即時報導



國民黨花蓮縣黨部針對花蓮縣議員第八選區補選，對手陣營在未經同意下，將多名國民黨內輔選幹部的名字列入文宣中，今天黨部幫黨內幹部對外澄清，並向對手陣營表達抗議。

「前兩天就有輔選幹部拿著對手的文宣問我，『明明沒有支持對手，但對手競選總部成立邀請卡卻把我的名字寫進去』」。國民黨花蓮縣秀林鄉黨部主任朱雲潔說，這些輔選幹部都感到不解，甚至憤怒，要求黨部替他們對外說明清楚，不希望造成外界誤會。這樣混淆視聽「強迫中獎」選舉方式，違反民主精神，期盼各陣營能回到君子之爭。

朱雲潔說，明年總統大選與立委選舉在即，這場縣議員補選可說是大選在地方的前哨戰，非常重要，希望在良性競爭下，選出造福地方縣議員。

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