台東辦親子牽手路跑 數百家長攜幼手牽手溫馨度周日

2019-10-20 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／即時報導



台東縣政府、台東縣故事協會今天上午在台東森林公園合辦「親子牽手路跑」，將環境教育與與閱讀教育結合，吸引300多個家庭上千人參與，大手牽著小手健走（路跑）1公里，沿途爸媽們緊握孩子小手，認識台東森林公園生態，也增進親子感情，共度溫馨的周日。

今天上午9點，天空作美，台東是涼爽晴朗的好天氣，讓參加活動的民眾備感舒適。活動由縣長饒慶鈴、副縣長張志明、台東市公所機要秘書吳道明等人一起鳴槍起跑，大人小孩手牽手邁開腳步向前，在志工隨行介紹下，也認識台東森林公園裡的自然景觀及動植物生態。

台東縣政府表示，台東森林公園環境清幽，適合健走散步及慢跑、騎單車等休閒運動，今天沒辦法參加親子手牽手路跑活動的民眾，歡迎隨時到台東森林公園大手牽手，一起健走運動。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！