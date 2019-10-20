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台東辦親子牽手路跑 數百家長攜幼手牽手溫馨度周日

2019-10-20 16:26聯合報 記者羅紹平／即時報導

台東縣政府、台東縣故事協會今天上午在台東森林公園合辦「親子牽手路跑」，將環境教育與與閱讀教育結合，吸引300多個家庭上千人參與，大手牽著小手健走（路跑）1公里，沿途爸媽們緊握孩子小手，認識台東森林公園生態，也增進親子感情，共度溫馨的周日。

今天上午9點，天空作美，台東是涼爽晴朗的好天氣，讓參加活動的民眾備感舒適。活動由縣長饒慶鈴、副縣長張志明、台東市公所機要秘書吳道明等人一起鳴槍起跑，大人小孩手牽手邁開腳步向前，在志工隨行介紹下，也認識台東森林公園裡的自然景觀及動植物生態。

台東縣政府表示，台東森林公園環境清幽，適合健走散步及慢跑、騎單車等休閒運動，今天沒辦法參加親子手牽手路跑活動的民眾，歡迎隨時到台東森林公園大手牽手，一起健走運動。

今天的活動也規畫環境教育、美感教育等闖關遊戲、親子環保素材DIY，除寓教於樂，也讓親子共學，一起關心森林、了解保護森林資源的重要性，教導兒童親近大自然，閱讀大自然，體驗學習愛地球、珍惜地球資源。

台東縣政府、台東縣故事協會今天上午在台東森林公園合辦「親子牽手路跑」，吸引三百多...
台東縣政府、台東縣故事協會今天上午在台東森林公園合辦「親子牽手路跑」，吸引三百多個家庭參與。記者羅紹平／攝影
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台東縣政府、台東縣故事協會今天上午在台東森林公園合辦「親子牽手路跑」，吸引三百多...
台東縣政府、台東縣故事協會今天上午在台東森林公園合辦「親子牽手路跑」，吸引三百多個家庭參與。記者羅紹平／攝影
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台東森林公園親子
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