韓國瑜不訪美何時來基隆？ 發言人：基隆一定不缺席

2019-10-20 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／即時報導



韓國瑜總統、宋瑋莉立法委員基隆聯合競選青年後援會，今天舉辦成立大會，韓國瑜發言人何庭歡代表韓市長到場，她說，韓國瑜從南方出發一路往北拼選舉，台灣頭的基隆熱情不輸台灣尾，基隆一定不缺席，一定會到基隆來和聊聊他的施政理念。

請假投入選戰的韓國瑜，確定不訪美，但何時會來基隆？許多粉迷引頸企盼，月初韓國瑜太太李佳芬，代夫出征到基隆時就說，韓國瑜不會因為基隆人口少就不來，大家對他們的好，他們都放在心上。

現在韓國瑜開始從南出征拼選舉，何時會到基隆？何庭歡早上受訪時說，今天看到很多熱情支持者很開心，韓國瑜日前才發布一支競選影片，他從南方出發一路往北拼選舉，台灣頭基隆的熱情不輸台灣尾，韓國瑜市長從南往北，基隆一定不缺席，一定會到基隆來和聊聊他的施政理念。

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「民調顯示，韓國瑜在年輕族群這一塊比較弱，才派你來加強嗎？」記者問，何庭歡說，她問過很多年輕多友，為何支持韓市長沒那麼強，得到的答案是，他們一直想去了解到底韓市長能為年輕人帶來什麼，她一直認為的是，年輕人並不是想要被經營，而是希望領導人能給一個好的環境。