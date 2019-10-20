影／呂國華人生百場全馬 四季健跑會員喊口號陪跑完賽

2019-10-20 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭冬山河水岸馬拉松比賽今天登場，前縣長呂國華在此締造人生第一百場全馬的紀錄，今天大約在20名四季健跑協會會員的陪跑下，開心完賽，成為國內政治人物完成百馬賽及世界6大馬拉松賽的第一人。

今年對呂國華而言，是很特別一年，他4月底飛到英國，高舉著國旗跑完倫敦馬拉松後，終於完成世界6大馬的最後一塊拼圖。世界馬拉松大滿貫（World Marathon Majors）是全球的頂級馬拉松巡迴賽，自2006年設立，六大城市馬拉松大賽共包含美國波士頓、芝加哥、紐約馬拉松，德國柏林馬拉松，日本東京馬拉松，英國倫敦馬拉松，目前國內跑完世界「六大馬」的不到百人。

呂國華今天又在自己的故鄉完成百馬賽，他是宜蘭四季健跑會理事長，人生第一百場全馬賽，重點在於感受過程，而非衝刺成績，不少會員跑完各自的競賽項目後，又回頭去陪跑，理事曾燦傑在全馬甲組賽跑出冠軍，還來不及領獎，就去陪呂國華完賽。一行約20人浩浩蕩蕩跑過風光秀麗的鄉間小路，還一邊喊著「百馬、加油」口號與答數，在拉起紅布條衝向終點線時，吸引眾人目光，也創造不少歡樂，今天四季健跑一起完成百馬的還有羅漢貴及林財福兩人。

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呂國華抵達終點受訪說，全馬42.195公里，對跑者而言，人生百馬是一個重要目標，他希望把自己的百馬紀錄留在故鄉，今天歡樂跑、慢慢跑，與大家沿路享受百馬的過程，感覺很不錯。