花蓮市公所啟動急難救助 助原民弱勢家庭度難關
2019-10-20 15:39
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
花蓮市公所關懷弱勢民眾，市長魏嘉賢日前慰問3處家中陷困原住民家庭，並致贈急難救助金及生活物資。呼籲大眾對周邊因遭逢急迫性變故，導致生活陷困的家庭或個人給予關懷外，也可向市公所原行課、社勞課或各里辦公處反映，提供及時經濟紓困。
60歲李姓市民以打零工為業，父親久病臥床且多次入院住療，李父於今年7月死亡，李女無力支付龐大的醫療費用及殮葬費用，目前李女與弱智的胞弟同住。市公所啟動原住民急難救助協助，讓李女暫度難關，魏嘉賢說，後續將協調社勞課及社會資源來共同協助，改善居住環境，讓生活步入正軌。
51歲鄧姓市民，自3年前檢查診斷為肝硬化後，因需持續追蹤治療而無法外出工作，今年8月在家搬衣櫃不慎壓到右腳，造成閉銷性骨折，並積欠沉重醫療費高達16萬元。市公所除啟動馬上關懷急難救助的方案外，也盡快協助解決醫療費用。
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林女就讀台東大學一年級，家中經濟清苦，而負擔家計的母親在今年9月初過世，無力負擔喪葬費，目前生活經濟來源主要是少年生活扶助津貼，及舅舅工作所得接濟津貼。市公所後續也將會協調相關社福單位與社勞課系統，協助其安置措施及生活補助。
魏嘉賢表示，這些家庭原本就屬於經濟弱勢狀況，再加上家中的經濟支柱因長年疾病而身亡，長久累積的醫療費用以及龐大的殯葬費用甚至是房租生活費都無法負擔。市公所接獲通報，立即啟動關懷機制，除原住民急難救助金，也指示相關課室協助就業或安置措施，希望解決3個家庭所面庭的困難，早日回復正常生活。
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