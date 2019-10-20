花蓮市公所啟動急難救助 助原民弱勢家庭度難關

2019-10-20 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮市公所關懷弱勢民眾，市長魏嘉賢日前慰問3處家中陷困原住民家庭，並致贈急難救助金及生活物資。呼籲大眾對周邊因遭逢急迫性變故，導致生活陷困的家庭或個人給予關懷外，也可向市公所原行課、社勞課或各里辦公處反映，提供及時經濟紓困。

60歲李姓市民以打零工為業，父親久病臥床且多次入院住療，李父於今年7月死亡，李女無力支付龐大的醫療費用及殮葬費用，目前李女與弱智的胞弟同住。市公所啟動原住民急難救助協助，讓李女暫度難關，魏嘉賢說，後續將協調社勞課及社會資源來共同協助，改善居住環境，讓生活步入正軌。

51歲鄧姓市民，自3年前檢查診斷為肝硬化後，因需持續追蹤治療而無法外出工作，今年8月在家搬衣櫃不慎壓到右腳，造成閉銷性骨折，並積欠沉重醫療費高達16萬元。市公所除啟動馬上關懷急難救助的方案外，也盡快協助解決醫療費用。

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林女就讀台東大學一年級，家中經濟清苦，而負擔家計的母親在今年9月初過世，無力負擔喪葬費，目前生活經濟來源主要是少年生活扶助津貼，及舅舅工作所得接濟津貼。市公所後續也將會協調相關社福單位與社勞課系統，協助其安置措施及生活補助。