不是裝置藝術！ 台東縣立游泳池窗框插滿丟棄飲料杯

2019-10-20 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



太缺乏公德心！台東縣立游泳池看台下貯藏室外的鐵窗窗框，最近被台東市民族里里長林彥甫發現竟出現一面「藝術裝置」，就近一看，竟是有人將喝完的飲料杯，插在鐵窗窗框中，林拍照後PO上臉書：「現在學生素質，真的有待加強啊！是打算收集到畢業嗎？」

林彥甫利用假日巡查里內的環境衛生狀況，意外在已廢棄的台東縣立游泳池旁看見這般景象，他今天上午在個人臉書上PO文，感慨「現在學生素質，真的有待加強啊！是打算收集到畢業嗎？」林彥甫在考慮要不要把塞的學生照片提供給學校。

林彥甫PO文一出，隨即引來網友熱烈回應，有人感謝「里長有用心，真好」，有人建議「請塞的學生來勞動服務一下」、有網友笑稱「團結力量大」、「塞好塞滿」、「學生們應該把裝置藝術作品帶回家」。

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